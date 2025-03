Nina Morić pokazala kako njezin nasljednik izgleda danas kao odrastao čovjek: Isti otac

Hrvatska manekenka s talijanskom adresom, Nina Morić (48), obrisala je većinu fotografija sa svog Instagram profila, ali u naglascima još uvijek postoji nekoliko fotografija koje je kroz vrijeme podijelila, a među njima je i snimka njenog sina Carlosa Mariu kojeg je dobila u braku s nekadašnjim "kraljem paparazza" Fabriziom Coronom (50).

Na fotografijama i snimkama koje je podijelila vidi se kako je Carlos, koji danas ima 21 godinu, izrastao u pravog mladića. Visok je i tamnoput poput oca, s prodornim pogledom na majku za koju je jako vezan.

Fotografiju i snimku pratile su i dvije pjesme, "One in a Million" od Bossona i "You're Still the One" od Shanie Twain, a dodala je i naljepnicu s natpisom koji u prijevodu na hrvatski znači "Ti si moje cijelo srce".

Podsjetimo, Nina Morić i Fabrizio Corona imali su buran sedmogodišnji brak koji je završio razvodom 2008. godine, a njihov sin godinama je bio zaštićen od medijske pažnje. Odnos Nine i Fabrizija bio je izrazito turbulentan, a Carlos nije uvijek imao očevu podršku što je priznao i sam Fabrizio, ne samo za medije nego i na svom Instagramu.

Mediji pišu kako Carlos danas ima dobar odnos s ocem koji se trudi nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Fabrizio Corona nedavno je dobio i svoje drugo dijete s manekenkom Sarom Barbieri koja će ove godine navršiti 25 godina.

