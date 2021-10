Pjevačica Nina Badrić za In Magazin progovorila je o ljubavi, odmoru iz snova i poslovnim planovima.

"Od 6. mjeseca smo jako puno radili, imali smo više od 20 koncerata, nakon godinu i pol dana što smo prosjedili u kućama. Ovo je za nas jedno dosta nezgodno vrijeme jer mislim da posao još nije krenuo kako treba. Ali strpljivo čekamo da nekako sve opet krene kako treba. Ja se nadam, daj Bože zdravlja, iduće godine da ćemo i mi nekako profunkcionirati", kazala je.

Nina je prvi put otkad je pjevačica napisala i vlastitu pjesmu uz koju je počela plakati, a radi se o emotivnoj baladi.

"Prvi put otkad se bavim ovim poslom zapravo napisala sam pjesmu, zove se 'Pamtim', i počela sam plakati i plakala sam jedno pola sata. Pegy nije znao o čemu se radi. Kao da sam nešto što je još u meni ostalo pustila van i kao da je nešto završilo, osjećala sam neko veliko olakšanje, to mi se nikad nije dogodilo", rekla je te je dodala kako je u novoj pjesmi ogolila dušu baš kao Adele.

Jako voli more

"I onda si mislim 'ma nemoj to pričati ljudi, će misliti da si pukla', a na kraju čujem Adele - pukla sam, plakala sam, napisala sam pjesmu o razvodu, tulila sam pola sata. Ako i jednu trećinu pjesma prođe kao Adelin novi singl bit ću presretna, ali vjerujem da će se svidjeti ljudima. Vrlo je duboko zarezana ta pjesma ispod duše, baš je ispala na papir u dvije minute."

Nina je, kaže, posvećena poslu i tako će ostati sve dok ne upozna svoju srodnu dušu.

"Po pitanju ljubavi, to ti se ne može sakriti kao ni kašalj, kao ni korona, ni ko prehlada tako da sigurna sam da ćeš vidjeti. Dok čovjek ne sretne pravu osobu ne treba spuštati svoje kriterije, ne treba u životu trčati pred rudo i pristajati na neke kompromise. Dok imaš u želucu neku muku, onda to znači da nisi s pravom osobom. Kad imaš neki mir, to je onda to", otkrila je.

Nina jako voli more jer joj daje duševni mir.

"Nije Oliver bio blesav što je toliko provodio vremena uz more i na moru i iz mora crpio snagu i tu negdje sebe pronalazim. Naprosto kad sam došla sad iz Zagreba i kad sam vidjela more, duša mi se odmah smirila. A nisam podrijetlom s mora i koliko znam nemam veze s morem, ali mislim da more volim više nego - ma ne mogu opisati svoju ljubav", istaknula je.