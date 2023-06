NESVAKIDAŠNJE IZDANJE / Nina Badrić iznenadila kombinacijom a la J.Lo, no poznati chef dao joj je drugi nadimak: 'Za ovo imaš rakiju'

Pjevačicu Ninu Badrić navikli smo viđati u elegantnim kreacijama i svečanim toaletama, no ovoga puta njeni pratitelji na Instagramu ostali su osupnuti njenim najnovijim izdanjem. Nina je na svojem profilu podijelila fotografije na kojima je vidimo u nikad ležernijem izdanju – odjenula je crne tajice, bijelu široku majicu te tamnocrvenu jaknu, dok je na nogama imala sportske tenisice. “Nemojte odrasti, to je zamka,” napisala je uz objavu. U komentarima se našao i poznati chef Mate Janković koji je Ninu nazvao “Sporty Spice“, referirajući se, naravno, na grupu Spice Girls. Nina mu je na to odmah uzvratila: “Već sutra sam opet Posh Spice. "A jučer Baby Spice", uporan je bio Janković, a Nina dodala: "Za ovo imaš rakiju." Inače, sportske kombinacije s tajicama često se mogu vidjeti na latino divi Jennifer Lopez, kada je paparazzi uslikaju na putu do teretane. Ovo nije prvi put da je naša Nina podsjetila na svoju američku kolegicu.