Voditeljica Nikolina Pišek mnoge je iznenadila kada je otkrila da ju je policija zadržala na granici Hrvatske i Srbije.

Pišek je otkrila detalje neugodnog nesporazuma.

"Da, privedena sam zbog neplaćene manje prometne kazne. Zadržali su me na granici i potom zadržali. Zbog toga se privodi, zbog toga što mi nije uručena bila kazna više puta. Onda je to bio problem nešto s adresom", rekla je voditeljica u emisiji na Una TV.

Podsjetimo, voditeljica je nedavno komentirala okolnosti oko smrti svog supruga Vidoja Ristovića. Nikolina je gostovala u podcastu "Skip Or Beep", a ispitivala ju je voditeljica Tatjana Jurić.

"O smrti tvoga muža nema trača koji nismo čuli, umro je na drugoj, bio je na masaži, ti ne skrivaš da si sve te tračeve i čula i pročitala, nijedan te nije iznenadio jer je već i ta istina bila bizarna, kao što si i sama rekla… Želiš li nam reći tu istinu?", pitala ju je Tatjana.

'Zakon je na mojoj strani'

"Pa manje-više sve što je napisano je istina", kazala je Pišek i rekla kako je ona bila vjerna svom mužu. Dodala je kako je Vidoje u vrijeme smrti bio u stanu s jednom ženskom osobom koja je priznala da je bila s njime u vezi.

"Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar to je formulirao kao masaža… Sve je jako čudno, uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca ", otkrila je Pišek te je dodala i to da se ne boji prijetnji bivšeg svekra Miše Grofa.

"Zakon je na mojoj strani i ja znam da ću iz ove bitke izaći kao Pirov pobjednik. Jednostavno je vrijeme da se tim nekakvim lokalnim, umišljenim šerifima, koji si daju kojekakve nadimke i titule raznih velikodostojnika, stane na kraj. Stvari treba staviti na svoje mjesto i zakon postoji s određenim razlogom i ne bismo se trebali bojati upotrebljavati ga.

Prijetnje sam prijavila policiji, jer sam doživjela otvorene napade s njegove strane, ali ja se ne bojim. Ne znam zašto, možda sam naprosto preluda, ali mislim da ljudi koji previše laju ne grizu", rekla je Pišek.