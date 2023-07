Pohvalila se voditeljica Nikolina Pišek (47) uspjehom svoje starije kćeri i raspekmezila vojsku obožavatelja na Instagramu. Naime, njezina prvorođena mezimica Hana Cigoj je, nakon završetka medicine na Sveučilištu u Edinburghu, diplomirala i na Sveučilištu u Milanu.

Poznata mama ne skriva ponos, a njezinu emotivnu objavu prenosimo u cijelosti.

"Još malo reminiscencija na dan koji ću pamtiti kao onaj kada sam bila najponosnija. U jednom trenutku su mi i suze izdajnički krenule niz lice, priznajem.

U trenutku kada sam začula ime svoje nekada male djevojčice i tekst “sada vas po prvi puta oslovljavamo titulom “doktor”, i vaše je pravo od ovoga trenutka prepisivati lijekove i terapije.” Trenutak kada se čitala Hipokratova zakletva. Trenutak kada je okrunjena za plodove šestogodišnje predanosti i odricanja. I sve što mogu reći jest, ne usudim se osjećati nimalo zaslužno, već sam u čudu, znajući koliko sam bila klinka i nesvjesna svega kada sam je prvi puta držala u rukama - da je došla do ovog trenutka. Da smo uspjele unatoč mojoj nezrelosti i svemu što nas je pokušalo unazaditi i skrenuti s pravog puta. She did it. Again", napisala je ganuta voditeljica.

Inače, Nikolina je Hanu dobila u vezi s novinarom Markom Cigojem. U Milano ju je došla podržati zajedno s mlađom kćeri Unom Sofijom, koju je dobila u braku s pokojnim Vidojem Ristovićem.