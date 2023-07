Domaća voditeljica Nikolina Pišek nalazi se na putovanju s prijateljicom, bosanskohercegovačkom voditeljicom i novinarkom Dejanom Rosuljaš koja je za nju priredila pravo iznenađenje.

Naime, Dejana je Nikolini najprije kupila avionsku kartu za Rim, a nije joj otkrila koja je njihova lokacija leta.

"Koliko je lijep Rim! Zaboravim kako se svaki put oduzmem od silne ljepote i povijesne siline utkane u svaki kamen i pukotinu. Sve je tu s razlogom. I zaboravim koliko u tom gradu postanem živa i zahvalna što sam tu. Od vučice koja je na svojem mlijeku othranila Romulusa do danas - fascinacija poviješću i ljepotom ovog grada na sedam brežuljaka ne prestaje hipnotizirati već 3000 godina. I u epicentru svijeta tada shvatiš koliko je istinita izreka: Rim će trajati koliko traje Colosseum. A kada padne Rim, nestat će i svijet!", napisala je Nikolina uz fotografije iz povijesnog grada.

Nakon Rima, Dejana je odlučila nastaviti s iznenađenjima te je ponovno s Nikolinom krenula na put.

"Moja avantura počinje. Odlazak u nepoznato. Stižemo negdje… Kome je poznato?", upitala je Nikolina pratitelje na Instagram Storyju.

A dok Nikolina putuje, njen svekar se oporavlja u bolnici.

Naime, kako je prije nekoliko dana saznao Story, otac pokojnog Vidoja Ristovića hospitaliziran je jer mu je pozlilo od stresa. On, prema priči upućenog izvora, nije siguran hoće li uspjeti vratiti 800.000 eura koje je navodno pozajmio svojoj snahi i sinu za izgradnju i renoviranje vile u Zagrebu, i zbog toga mu je njegovo zdravstveno stanje narušeno.

"Vitoru je danima loše. On za sve krivi Nikolinu i sukob koji ima s njom. Posebno se priprema za početak suđenja, na kojima će, kako kaže, iznijeti sve dokaze koje ima protiv nje. Tvrdi da mu je 'as u rukavu' taj navodni dnevnik s imenima Nikolininih ljubavnika. Mi taj dnevnik nismo vidjeli, moguće je i da je sve izmislio kako bi isprovocirao Nikolinu. Stariji je čovjek, sav ovaj stres otkad je Vidoje preminuo je mnogo utjecao na njega iako on to ne želi pokazati", ispričao je jedan Ristovićev prijatelj.

Mišu su u bolnici kontaktirali i srpski mediji.

"Idem na terapije i infuzije. Imao bih svašta reći, ali trenutačno nisam u mogućnosti. Nazovite me večeras poslije osam, pa ćemo pričati o svemu", rekao je kratko Miša Grof.

Uskoro je stigao i Nikolinin odgovor.

"Žao mi je zbog njegova stanja! Una i ja ćemo se moliti za njega!", ljubazno je poručila.

