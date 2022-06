Supružnici su u Hrvatskoj podigli dva kredita po 400.000 eura za kuću u kojoj su planirali obiteljski živjeti.

Međutim, prerana smrt supruga Nikoline Pišek dovela je do toga da je Nikolina kako navode izvori, u ozbiljnom problemu, koji pokušava riješiti kako god zna. Renoviranje kuće se završava, ali problemi koje ima s ocem svog supruga, Viktorom Ristovićem, dodatno ju muče.

Iznajmljivanje je opcija

Izvor blizak Nikolini Pišek je za Kurir rekao: "Nikolina ide na to da je ona službena supruga pokojnog Vidoja i vjeruje da ima pravo na nasljedstvo pokojnog supruga. Međutim, njoj je novac neophodan brzo i nema ga vremena čekati kako bi vidjela hoće li uspjeti nešto naplatiti jer je njezin svekar izričit u tome da ona nema pravo ni na što i spreman je angažirati i najbolje odvjetnike da to izguraju. Sada je već veliko pitanje hoće li živjeti u ovoj kući koju radi. Kako se povjerila prijateljima, postoji mogućnost da ju iznajmljuje jer će život u njoj biti jako skup. Vidoje nije štedio kad je Nikolina u pitanju pa je i pristao da se ogroman novac uloži u kuću, za koju njegov otac tvrdi da ga je ubila. Radovi još nisu završeni, a pitanje je i kad će biti jer Nikolina trenutno nema tu količinu novca."

Viktorova imovina

Nikolina je više puta ponosno govorila o svojoj oazi mira, a Miša Grof tvrdi da je on osobno slao Vidoju novac za nju i da za to ima uplatnice, kao i da je sva imovina njegova i da ju je naslijedio od pokojnog djeda.

"Ona ne može dijeliti moju imovinu! Kako ona može dijeliti moju djedovinu? Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj, što je restitucijom oduzeto mom djedu i vraćeno meni. Naslijedio sam grobnicu na Novom groblju koja vrijedi pola milijuna eura, koja je od mramora i bronce. I sad, kako bi ona mogla dijeliti sa mnom imovinu mog djeda i oca, moje majke? Sve se vodi na mene. Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Poklonit ću to povijesnom muzeju ili bilo kome drugome tko će napraviti nešto od toga. Neću valjda dozvoliti da ti antikviteti, koje je on volio, da ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovdje i prodaje. On ih je volio i kupovao, ali ne njezinim novcem, nego mojim. U životu sam imao šest galerija, antikvarijate, stanove", rekao je Miša Grof, dok Nikolina tvrdi da on nije zakonski nasljednik pokojnog sina i da nju i unuku uskraćuje za dio imovine koja joj zakonom pripada.