NIKOLINA ISKRENO O ODNOSU S ADAMOM: ‘Ne razumijem sebe zašto sam napravila ovo što sam napravila’

Nikolina je na zajedničkoj večeri pred svima rekla da se ne vidi s Adamom, a onda mu se kasnije ispričala zbog neugodnih riječi

Odnos Nikoline i Adama u ovom je tjednu podigao najviše prašine, a što o svemu misli Nikolina Tutić, bi li nešto promijenila kada bi mogla i koliko je brinu negativni komentari – otkrila je u intervjuu za RTL.

Nikolina Tutić odlučila je sudjelovati u sociološkom eksperimentu “Brak na prvu” kako bi još jednom pokušala ljubav svog života pronaći u showu. Iako je vrlo vesela i komunikativna osoba, Nikolina je od početka priznala kako je u isto vrijeme dosta sramežljiva i teško se otvara drugoj osobi, pogotovo partneru.

LJUTITA NIKOLINA RASPALILA PO ADAMU: ‘Ne vidim te kao muškarca s kojim bih nešto imala i ne želim ti pružiti priliku…’

To je na svojoj koži iskusio i njezin suprug u showu – Adam Kromer, koji se od prvog dana trudi opustiti Nikolinu i izvući ono najbolje iz nje. Iako se činilo da par ima budućnost i da njihov odnos napreduje u dobrom smjeru, mali incident u emisiji u četvrtak navečer pokazao je suprotno. Naime, Nikolina je na zajedničkoj večeri pred svima rekla da se ne vidi s Adamom, a onda mu se kasnije ispričala zbog neugodnih riječi.

Cijela situacija joj je bila nova i nepoznata

“Jezik mi je brži nego pamet, došla sam s velikim očekivanjima i tu se dogodilo razočaranje i moram promijeniti svoj pogled na sve. Ne razumijem sebe zašto sam napravila ovo što sam napravila večeras ako nam je cijeli tjedan bio dobar. Ne razumijem svoj mehanizam u glavi, ne razumijem sama sebe, uvijek dobre ljude izbacim iz svog života”, kroza suze je priznala Nikolina, koja za RTL otkrila da je iz te situacije naučila nešto novo o sebi.

“Naučila sam da svatko ima nešto dobro u sebi, a na nama je kako ćemo pristupiti prema toj osobi i hoćemo li steći međusobno povjerenje. Jer ako se mi suzdržavamo i zatvoreni smo, kako onda možemo očekivati pozitivne reakcije od partnera ili prijatelja”, priznaje Nikolina, kojoj nije drago da je od početka imala otpor prema Adamu.

“Moje reakcije i stav ispočetka su bile impulzivne jer mi je cijela situacija bila potpuno nova, nepoznata i sve se brzo odvijalo, a pored mene je bio potpuni stranac. I zato se pojavio u meni strah da opet ne ostanem povrijeđena. Takva sam i ne možeš se jednostavno promijeniti, to si što jesi, ali definitivno možemo raditi na sebi da budemo što bolji u budućnosti”, istaknula je zgodna plavuša, koja zna da prošlost ne može promijeniti, ali zato smatra da svi zaslužuju drugu priliku, priliku da se ispričaju ili pokažu u boljem svjetlu.

Zbog njezine neodlučnosti i cijele situacije s Adamom, Nikolina je na društvenim mrežama pročitala negativne komentare na svoj račun te je jako razočarana današnjim društvom.

Negativni komentari na društvenim mrežama

“Prije svega, svi smo ljudi i lagala bih kada bih rekla da me ne diraju ti komentari, ali se trudim ne zamarati time jer me ti ljudi ne poznaju. Svatko uvijek voli pričati o nekom drugom, a pri tome ne vidi sebe i svim takvim ‘komentatorima’ bih poručila da gledaju svoj život, a ne tuđi”, ističe Nina koja smatra da je u privatnom životu puno opuštenija i zabavnija, nego što je to uspjela dočarati na TV-u. A kada je riječ o prijateljstvu u showu, Nikolina otkriva da se sprijateljila sa svim djevojkama ondje, ali najviše s Valentinom.

“Sve cure iz showa su na svoj način zabavne, drage, brižne i mogla bih do sutra nabrajati njihove vrline. No nekako je Valentina ipak osoba koja me najbolje razumije i poznaje”, kaže Nikolina kojoj je, uz prijatelje, obitelj najveća podrška u životu te se u vrijeme izolacije vratila u rodni kraj da bude uz obitelj.

NIKOLINA U SUZAMA PRIZNALA: ‘Ne vidim se s Adamom, mislim da naša priča ovdje završava’

“Vrijeme u izolaciji provodim s obitelji na selu. Pomažem im u polju i vrtu, a sada imam vremena i za kuhanje! No nedostaje mi moj posao i druženje s prijateljima”, priznaje Nikolina, koja inače radi kao konobarica.

A hoće li Nikolina i Adam dati treću sreću svom odnosu i mogu li se popraviti izrečene riječi – pratite u novim nastavcima showa “Brak na prvu”!