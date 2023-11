Goldie Hawn, tražena američka Oskarovka, istaknuta je u Hollywoodu zbog svoje pozitivne energije i svježeg izgleda, i to u 78. godini života. Kada je pitate kako održava mladolikost, vjerojatno će odgovoriti da je zahvaljuje ljubavi koju dobiva od svog supruga, ali i svoje troje djece i unučadi.

Njezina ljubavna priča s Kurtom Russellom dobro je poznata u Hollywoodu. Njih dvoje dijele istinsku ljubav, a sve je počelo davne 1968. godine kada su se upoznali na snimanju filma "The one and only Genuine, Original Family Band".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Goldie Hawn i Kurt Russell

"Imala sam 21 godinu, a on 16. Mislila sam da je sladak, ali bio je premlad. Ponovno smo se sreli nekoliko godina kasnije. Svidio mi se i sjetila sam se da mi se jako sviđao kad sam ga prvi put vidjela", jednom je rekla Goldie.

Romansa ove dvoje holivudskih zvijezda rasplamsala se 1983. godine tijekom snimanja filma "Swing Shift". Od tog trenutka, par je bio nerazdvojan, a njihova strast bila je nezaustavljiva. Također, poznato je kako su već pri prvom susretu imali bliski susret s policijom.

"Gledali smo film, nakon čega smo otišli plesati. Bilo mi je super s njom i odlučili smo da ne želimo da noć završi pa smo otišli u kuću koju je nedavno kupila. Nakon toga smo počeli voditi ljubav. U sljedećem trenutku pored nas se pojavila policija. Mislili su da je riječ o provali, budući da je u tijeku renoviranje. Sve je bilo vrlo bizarno", opisao je Kurt situaciju.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Goldie Hawn

Prije nego što su se zaljubili, Goldie je vodila buran život. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća često se družila s rockerima, a posebno je bila bliska s Rolling Stonesima, s kojima je redovito odlazila na zabave.

Prije sudbonosnog filma s Russellom, Goldie je prošla kroz dva braka. Prvi brak trajao je deset godina s redateljem Gusom Trikonisom, da bi se razveli 1969. godine. Nakon toga, udala se za glazbenika Billa Hudsona 1976. godine i s njim dobila dvoje djece, Kate i Olivera, prije nego što su se razišli 1982. godine.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kurt Russell i Goldie Hawn

Kurt je bio u četverogodišnjem braku s pjevačicom i glumicom Season Hubley do 1983. godine, a s njom je dobio sina Bostona.

S druge strane, Goldie i Kurt zajedno su postali roditelji sina Wyatta 1986. godine.

Unatoč dugovječnoj vezi, Goldie i Kurt nikada nisu zakoračili pred oltar, a nedavno je Kurt izjavio: "Svi nas pitaju kada ćemo se vjenčati, pa sada svaki put damo drugačiji odgovor i zabavljamo se."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kate Hudson i Goldie Hawn

Isto tako, poznato je da je Kurt preuzeo skrbništvo nad djecom svoje dugogodišnje partnerice iz prvog braka. Naime, Oliver i Kate, sin i kćer Billa Hudsona i Goldie, javno su izrazili da Kurta smatraju svojim nebiološkim starateljem, ne priznajući Billa kao svog oca.

Situacija je eskalirala kada je Bill optužio bivšu partnericu za urotu protiv njega, a nedugo zatim se javno odrekao vlastite djece putem jednog intervjua.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Goldie Hawn

"Poručujem im - slobodni ste. Imao sam petero djece, ali sad se smatram ocem troje. Više ne smatram Olivera i Kate svojom djecom" - rekao je potreseni Bill i dodao: "Zamolio bih samo da prestanu koristiti prezime Hudson. Više nisu dio mog života. Za mene je Oliver mrtav, kao i Kate".

Također, izjavio je kako je "Goldie željela stvoriti mit o savršenoj obitelji s Kurtom i željela ga se riješiti"

