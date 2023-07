OBLINE NA 'IZVOLITE' / Nicole Scherzinger pomiče granice seksepila: Zbog ovih izdanja u bikinijima mnogi ne vjeruju koliko joj je godina

Pjevačica Nicole Scherzinger (45) obožava atraktivno pozirati, hvaliti se svojim oblinama i sve to objavljuje na društvenim mrežama. Američka pjevačica, plesačica, model i glumica poznata je kao vodeća vokalistica grupe Pussycat Dolls. Prije te grupe bila je članica grupa Days of the New te Eden's Crush. A ono što danas Nicole objavljuje na Instagramu i kako izgleda u 46. godini - jednostavno ostavlja bez daha. U galeriji pogledajte ljetna izdanja preplanule pjevačice...