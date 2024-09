Nicole Kidman sletjela u Veneciju, a onda doznala za smrt majke: 'Slomljeno mi je srce'

Američka glumica Nicole Kidman doživjela je veliki osobni gubitak – preminula joj je voljena majka, Janelle Ann Kidman. Tužna vijest stigla je u trenutku kada je Nicole već sletjela u Veneciju, spremna prisustvovati dodjeli nagrada na kojoj je trebala primiti priznanje za najbolju glumicu. Potresena gubitkom, odmah je otkazala sve obaveze i vratila se kući kako bi bila uz obitelj u ovim teškim trenucima.

Nicole je osvojila nagradu za najbolju glumicu, a redateljica filma 'Babygirl' Halina Reijn preuzela je nagradu u glumičino ime.

Foto: Profimedia Nicole Kidman

“U šoku sam i moram ići svojoj obitelji, ali ova nagrada je za nju”, pročitala je Reijn izjavu glumice tijekom preuzimanja nagrade. “Ona me oblikovala, vodila me i stvorila. Neizmjerno sam zahvalna što vam mogu izreći njeno ime i to kroz redateljicu Halinu. Sudar života i umjetnosti je srceparajući, a moje srce je slomljeno”, dodala je.

Brady Corbet, koji je primio Srebrnog lava za najboljeg redatelja nakon objave nagrade za najbolju glumicu, izrazio je sućut Kidman u svom govoru. Početkom siječnja 2022. Kidman je rekla da je njezina majka lošeg zdravlja, ali tada nije dala dodatne informacije.

Kidman je ranije govorila da joj je majka bila "vjetar u leđa" u karijeri te da ju je uvijek tjerala da se usredotoči na sebe.

“Mama nije nužno dobila karijeru koju je željela, ali bila je odlučna da će njezine kćeri imati jednake mogućnosti. To mi je dalo život. I dala mi je život, ona i moj tata”, dodala je glumica.

