Kada je otkriveno da će Nicole Kidman glumiti TV ikonu Lucille Ball u nadolazećem biografskom filmu Aarona Sorkina "Being the Ricardos", obožavatelji "I Love Lucy" jasno su dali do znanja da im se baš i ne sviđa taj izbor glumice. Skepticizam je postao sve jači kada su se prve fotografije iz filma (čija je premijera 10. prosinca u kinima i na Prime Video-u 21. prosinca) pojavile u tisku, piše BuzzFeed.

U traileru Kidman se uglavnom ne vidi, leđima je okrenuta prema kameri, a samo se jednom pojavljuje u krupnom planu tijekom crno-bijele rekreacije poznate epizode pionirskog sitcoma. Kidman je dobila ulogu u siječnju nakon što je Cate Blanchett otpala, pridružio joj se i Javier Bardem.

Sorkin je komentirao njezinu ulogu u veljači, objasnivši da ljudi možda imaju pogrešna očekivanja o tome kakav će biti film biti.

"Mislim da su ljudi mislili da smo im dali uloge Lucy i Rickyja Ricarda", objasnio je Sorkin za Entertainment Tonight i dodao da je film zapravo odvija tijekom produkcijskog tjedna serije "Volim Lucy".

Iako je bilo nekih negativnih reakcija na kasting Nicole Kidman u ulozi Lucille, sama Lucille i Arnazova kćer Lucie su joj dale blagoslov u videu objavljenom na Facebooku.

"Evo o čemu se radi. Ne radi se o remakeu Volim Lucy. Nitko se ne smije predstavljati kao Lucy Ricardo, niti raditi Vitameatavegamin rutinu, niti išta iz tvornice ili bilo kakve druge gluposti koje su se onda radile", objasnila je Arnaz rekavši da 'će to biti jako lijep film'.