NEKI ĆE VAS ŠOKIRATI / Ryan Gosling, Brad Pitt, Ashton Kutcher... Ni slavni frajeri nisu imuni na estetske zahvate: Pogledajte tko se sve 'popravio'

Iako mnogi misle da se samo poznate žene odlučuju na botoks, povećavanje usana, korekcije nosa i ostale estetske zahvate, to nije istina. Naime, najpoznatiji holivudski glumci također su se podvrgnuli raznim plastičnim operacijama, no izgledaju ponešto suptilnije. Ženama u Hollywoodu stalno se govori da nisu dovoljno mlade, lijepe ili zgodne. Jednoga dana su najtraženije lice, a drugoga dobivaju isključivo uloge nečijih mama ili teta. S druge strane, njihovi muški kolege mogu dobiti glavne uloge u svojim 50-ima i 60-ima, a općenito se s godinama smatraju privlačnijima. Zbog tih dvostrukih kriterija glumice se odlučuju za botoks, dok se muškarci samo tu i tamo "popeglaju". Većina holivudskih glumaca imala je manje zahvate, no postoje iznimke, poput Mickeya Rourkea, Sylvestera Stallonea i Burta Reynoldsa. U nastavku doznajte koji slavni frajeri su se podvrgnuli estetskim zahvatima, iako to vjerojatno nikad ne biste rekli.