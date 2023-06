"Dopisivali smo se jedno vrijeme e-mailovima te smo se odlučili sastati. Trebao me doći posjetiti, no nikada se nije pojavio. To jednostavno nije upalilo", ispričala je Britney priznavši kako je "dobila košaricu"na večeri koja je zapravo trebala biti spoj. Britney je rekla kako nikada nije saznala zbog čega se William te večeri nije pojavio, a zaključila je kako je on dosta zauzet momak te joj to nije bilo ni čudno. Kad je, dakle, shvatila da od prekooceanske veze baš i ne može očekivati previše, krenula je u potragu za novom ljubavi. Pronašla ju je u naručju Justina Timberlakea. No, i toj je vezi, kako znamo, davno već došao kraj.