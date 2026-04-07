Nevjerojatan prizor iz Kalifornije: Svi gledaju u njega i pitaju se – je li to stvarno on?

Hollywood bruji o prizorima koji su iznenadili fanove diljem svijeta – legendarni David Hasselhoff (73) snimljen je u rijetkom izlasku sa suprugom Hayley Roberts (45), a mnogi su odmah primijetili jedan detalj koji je svima upao u oči.

Slavni “Mitch” iz kultne serije Spasilačka služba više ne trči plažom kao nekad – ovaj put uhvaćen je tijekom laganog pješačenja u Calabasasu u Kaliforniji, oslanjajući se na štapove za hodanje.

Ozbiljna zdravstvena priča

U opuštenom izdanju, Hoff je nosio bijelu majicu, široku trenirku i šiltericu, dok ga je njegova supruga pratila u modno usklađenoj kombinaciji – bijela majica, crne tajice i tirkizna kapa. No, iza naizgled bezbrižne šetnje krije se ozbiljna zdravstvena priča.

Podsjetimo, glumac je u svibnju 2025. šokirao obožavatelje kada je snimljen u invalidskim kolicima u zračnoj luci u Los Angelesu. Tada je jedva hodao i priznao da trpi velike bolove, a kasnije je potvrđeno da je morao na zamjenu koljena.

Iako su mnogi strahovali za njegovo zdravlje, čini se da se Hoff ne predaje. Unatoč svemu, na novim fotografijama djeluje dobro raspoloženo i odlučno da se vrati u formu.

Foto:

Fanovi su se pitali i zašto ga nema na društvenim mrežama – posljednji put se oglasio još u studenom 2025., kada je promovirao videoigru SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Tada je pozirao nasmiješen, podsjećajući na dane slave iz “Baywatcha”.

U međuvremenu, njegova supruga nedavno je podijelila snimku iz luksuznog resorta, gdje Hoff uživa u doručku s pogledom – daleko od reflektora i stresa.

