Nekadašnja zvijezda pridružila se Only Fansu, ali razlog nije onaj koji mislite

Nekadašnja tinejdžerska zvijezda i miljenica Hollywooda, Amanda Bynes (39), ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta putem društvenih mreža. Pratiteljima se obratila na Instagramu i objavila da je otvorila profil na OnlyFansu, popularnoj platformi koja se često povezuje s eksplicitnim sadržajem.

"Sada sam na OnlyFansu! Napomena: Koristim OnlyFans za razgovor s fanovima u DM-u. Neću objavljivati nikakav sumnjiv sadržaj. Uzbuđena sam što se pridružujem", poručila je Amanda na svojim Instagram storyjima, uz snimku svoje stranice. Cijena pretplate? 50 dolara mjesečno.

Foto: Instagram

Teške godine su iza nje

Bynes je publici ostala u sjećanju po hit filmovima poput What a Girl Wants, She’s the Man i Big Fat Liar, koji se i danas rado gledaju. No, iza šarene filmske karijere skrivala se turbulentna osobna priča. Nakon što se povukla iz javnosti, godinama se borila s ovisnošću o alkoholu i drogama, a njezin fizički izgled se drastično promijenio. Javnost ju je rijetko viđala, a fotografije koje bi procurile u medije bile su, kako sama tvrdi, često nerealne zbog svjetlosnih uvjeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne izgledam dobro na slikama paparazza, i to zato što se one snimaju vani, a Sunčeva svjetlost je obično jaka i oštra na mojoj koži", komentirala je jednom prilikom i dodala kako takva svjetlost stvara nelaskave sjene na njezinom licu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Amanda se u više navrata liječila od ovisnosti, a njezin život bio je ispunjen skandalima – od uhićenja zbog vožnje pod utjecajem 2012., do bizarnog incidenta kada je 2013. zapalila vatru ispred kuće nepoznatih ljudi. Upravo zbog takvih ponašanja stavljena je pod zakonsko skrbništvo koje je trajalo gotovo deset godina.

Prošle godine sud je odlučio da je ponovno sposobna brinuti se o sebi, čime je skrbništvo ukinuto.

POGLEDAJTE VIDEO: Britney Spears slobodna! Nakon 13 godina sud je odlučio da joj više ne treba skrbnik

Tekst se nastavlja ispod oglasa