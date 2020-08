NEDA UKRADEN 70. ROĐENDAN PROSLAVILA U BADIĆU, FANOVI NA APARATIMA: Tko bi joj dao toliko godina?

View this post on Instagram

Hvala svima, ❤ posebno mojim dragim prijateljima i kolegama na dirljivim video cestitkama: Čoli, @dragana_mirkovic, Halid Beslicu, @zeljko_samardzic, Marinku Rokvicu, Aci Pejovic, Dejanu Maticu, @ildasaulic Tozovcu, @dejanpetrovicbigband, Raki Maricu, @zika.jaksic, @aleksandarfilipovictv @dragomirkaric dragim mojim prijateljima i saradnicima 🎶❤ @markojok, Aci, @makeupbysrdjanpetkovic @bataspasojevicindividual @mister_x_hairspa, Nadi, Droletu, @suzanapericofficial @dusanbacic, Rusu, Franji Valenticu, Seji, ….mnogim dragim ljudim iz medija, mode i familiji iz cjelog svjeta. Iskreno ste me dirnuli i rasplakali ❤🎂❤ Hvala mojim najdrazim reziserima: zetu @pecamand, mojoj @marijana3504 i cerki @bilba80 !!!! Danas jedan poklon od mene za sve vas, nova pjesma ❤ #Za pravu ljubav! ❤Link in bio, ljubi vas i voli vasa Neda.💋💋