Pjevačica Neda Parmać Klačar (37) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s kćerkicom Adrianom dok je bila beba.

Iako nije otkrila točno što se dogodilo, čini se da je proživjela neko negativno iskustvo s neimenovanom osobom koja je njih obje rastužila.

'To je mama prošlo'

Pjevačica je otkrila kako je zbog toga plakala, dok ju je kći pokušavala oraspoložiti, ali i da je netko njeno dijete smatrao neodgojenim zbog, kako se može iščitati između redaka, neformalnog pozdrava.

"Šapnula sam joj u WC-u: pričekaj do auta, tamo ćemo plakati da nas nitko ne vidi…. Hodale smo držeći se ruke brzim korakom do auta koji je bio dalje nego što se sjećam. Pogledala sam je i rekla, ajde ljubavi, možeš sad. Ja nisam čekala. Ona ne treba plakati. To je, mama, prošlo.

Nemoj više razmišljati o tome. Umrla sam. Cijelom putem je puštala glazbu za koju je mislila da će me oraspoložiti. Sada sam već plakala od ponosa. Pametnija je od mene! Već sad. Štitimo djecu od ljudi od kojih se nadamo da će naučiti najbitnije lekcije…", napisala je Neda.

"Ljubav, razumijevanje, potpora, ljudi koji očekuju da se ponaša odraslo. ali onda kada ih pozdravi sa nivoa koji se od njih očekuje, smatraju dijete neodgojenim. Žele persiranje. Od djeteta koje ih smatra prijateljem. Djeteta od devet godina koje cijeli život uči da je glazba ljubav, lijek", nastavila je Neda.

"Moje korice su tvrde i šarene, to je uvez koji sam odabrala kad sam je rodila. Zbog nje, njezine sreće, trpim sve vrste ljudi. Sve! Učite djecu da se natječu, da rade bez strasti, budi bolji od njega, od nje… Onda se upletu roditelji, tko ima većeg… Imam najmanjeg ne brinite. Na taj nivo se ne spuštam.

Učite ih da se boje grešaka, da se loše osjećaju jer su pogriješili, a ne želite ih naučiti kako ispraviti grešku. Pokušati shvatiti zašto je uopće pogriješilo. Tko ih je tako naučio? Naučila je novu lekciju…

Samo zato što je netko veći, stariji, ne znači ništa. Vrijeme je da mi počnemo učiti od djece! Mama, prošlo je. Drži me za ruku cijelu vožnju, moja velika cura. Moje korice su tvrde i šarene" napisala je članica grupe Feminnem na svom Instagramu.

Podsjetimo, Neda je nedavno objavila i status s kojim su se mnogi složili, a tiče se djece predškolskog i školskog uzrasta. Naime, napisala je kako smatra da je neprimjereno djecu pitati 'imaju li dečka ili curu' i inzistirati na odgovoru, jer su djeca gotovo uvijek zbunjena i ne znaju kako bi odgovorila na to pitanje.

Predložila je i nekoliko drugih tema za razgovor s djecom, za one koji se možda ne snalaze u toj situaciji. "Evo par prijedloga… "si čuo neki dobar vic? ", "imaš li najdražu pjesmu? ", "imaš li hobi?" Aj pliz… Ne želim da mi dijete misli da mora imati dečka" zaključila je Parmać u objavi.