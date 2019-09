NE ZNAJU JEZIK, NO TO IM NE PREDSTAVLJA PROBLEM: Farmeri i kandidatkinje komuniciraju rukama i nogama

Budući da djevojke ne znaju engledski, u razgovoru koriste sva moguća sredstva komunikacije, uključujući ruke i noge

Domino, Jack, Darinka, Srećko i Daniel manje-više svi znaju barem nešto hrvatskog, no katkad se moraju poslužiti engleskim jezikom kako bi se lakše sporazumjeli sa svojim kandidatima. No, to nije uvijek lako jer neke djevojke ne znaju engleski pa se u razgovoru koriste sva moguća sredstva komunikacije, uključujući ruke i noge!

I dok neke kandidatkinje jedva pronalaze zajednički jezik s farmerima, neke druge su se dobrano pripremile. Daniel je tako imao čast da mu se jedna od kandidatkinja, Ivana, obrati na španjolskom. “Znam španjolski jer sam gledala televiziju. Naučila sam ga preko sapunica. Nije mi problem naučiti jer ga volim, lagan je jezik, zvučan, melodičan”, rekla je kandidatkinja.