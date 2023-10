'Defending the Caveman' najdugovječniji je one man show u povijesti Broadwaya i Las Vegasa i ta je urnebesna komedija Roba Beckera tijekom godina izvođenja osvojila srca milijuna ljudi diljem svijeta. Do sada je 'Pračovjek' preveden na 25 jezika i izveden u više od 52 zemlje, a sam autor je tijekom trogodišnjeg razdoblja proučavao psihologiju, sociologiju i prapovijest kako bi mogao napisati komediju o odnosu i razlikama između muškaraca i žena od prapovijesti do danas.

Trenutačno više od četrdeset glumaca diljem svijeta igra komediju koja ruši sve rekorde gledanosti, a hrvatski je 'pračovjek' talentirani Peđa Gvozdić, glumac i redatelj čija je izvedba dosad oduševila publiku od Slavonije do Dalmacije, a u Skradinu je dobio nagradu za najboljega glumca na 16. festivalu Glumište pod murvom.

'Pračovjek' nudi odgovore na vječni rat spolova - stereotipne, ali opet istinske razlike između muškaraca i žena od prapovijesti do danas. Kroz mnoštvo transformacija i sjajnu glumačku izvedbu Peđa Gvozdić će vas nasmijati, podučiti i pomiriti nepomirljivo.

„Iako je pisan iz muške perspektive, tekst zapravo veliča žensku stranu. Ističući razlike među spolovima, autor ne osuđuje niti umanjuje ni jednu ni drugu stranu, ostavljajući ideju da nema boljeg spola, ali da smo bolji zajedno. Publika će se lako prepoznati u raznim dijelovima teksta jer je muško-ženski odnos toliko dobro i realno seciran da će svatko smijehom potvrditi kako se sigurno već našao u sličnoj situaciji“, rekao je Peđa.

Ako ste mladi par, ako ste stari par, ako ste bivši ili budući par ili jednostavno nemate para, a stariji ste od 16 godina - pogledajte komediju za odrasle 'Pračovjek' 19. listopada, 12. studenoga i 15. prosinca u Ludoj kući te 16. studenoga u Histrionskom domu na Bobijevim danima smijeha.