Glumica Nataša Janjić Medančić (40) na svom je Instagramu otkrila da su se njeni roditelji Predrag i Jagoda Janjić iz Splite preselili u Zagreb kako bi joj pomogli oko brojnih obaveza.

Nataša je istaknula da su njezini roditelji uselili u skromni podstanarski stan kako bi njoj i njenom suprugu Nenadu bili na usluzi.

"Evo me kod mojih roditelja koji su u svojoj 70. godini preselili iz Splita u Zagreb, u skromni podstanarski stan kako bi mi bili na usluzi oko čuvanja djece, psa, olakšali mom suprugu i meni usklađivanje obaveza i posao, družili se sa svojim unucima. Na tome sam im neizmjerno zahvalna, kao što sam zahvalna za sve korake u mom životu za koje su odigrali važne uloge potpore i podrške, od financijske do one moralne, vjerovali i podržavali me da bih danas bila tu gdje jesam", napisala je Nataša te je istaknula kako nigdje trenutno radije ne bi bila.

'Sve dugujem svojim roditeljima'

"Trenutno nigdje radije ne bih bila nego na ovoj kavici s njima, koja je njihova i moja tradicija od dana kada sam prvi put kušala kavu. Postoje mnogi mladi ljudi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a znamo koliko je ona presudna baš u onim prvim koracima kad se odvažujemo na samostalni život, biramo buduću profesiju, a osim moralne, važna je i ta financijska strana zbog koje mnogi ne mogu odsanjati svoje snove, pa čak ni povjerovati u njih da su mogući", istaknula je glumica te je svoje pratitelje pozvala da kupnjom kave doniraju novac djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

"Ovo sve što sam danas i zahvaljujući čemu me pratite dugujem svojim roditeljima, a svi mi svojim malim doprinosom možemo biti dijelom zdrave i cjelovite obitelji kakvu svako dijete zaslužuje", opomenula je Nataša.

Podsjetimo, Nataša je nedavno u intervjuu za portal Razgovori progovorila o majčinstvu, ali i o diskriminaciji žena kada je riječ o poslu i majčinstvu.

"Ni u jednoj profesiji se to muškarce ne pita, a žene gotovo uvijek. Izazovno je u svakom slučaju. Kad je majka odsutna od kuće, mora pripremiti logistiku da bi oslobodila vrijeme za posao. A tu je i mentalna okupiranost koja je uvijek prisutna. Moram reći da ona i nije loša jer ti donosi drugu vrstu redukcije u poslu, drugi način slaganja prioriteta i odmicanja od nekih nepotrebnih stvari", rekla je tada.