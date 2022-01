Splitska glumica Nataša Janjić Medančić je u velikom intervjuu za portal Razgovori progovorila o budućim glumačkim ulogama, majčinstvu i epitetu najljepše hrvatske glumice. Ispričala je kako više od petnaest godina nije stala kad je riječ o poslu i da gleda na to razdoblje, žao joj je što nije našla vremena za punjenje baterija, ali posao ju je zaista ispunjavao.

''Živimo posao i posao živi kroz nas, to se isprepliće bez nekih odmaka i uvijek vapimo za slobodnim vremenom. Evo, ja sam ga s majčinstvom dobila. Dobila sam prirodnu pauzu koja mi je zapravo odgovarala'', ispričala je Nataša.

Progovorila je o majčinstvu, ali i o diskriminaciji žena kada je riječ o poslu i majčinstvu.

"Ni u jednoj profesiji se to muškarce ne pita, a žene gotovo uvijek. Izazovno je u svakom slučaju. Kad je majka odsutna od kuće, mora pripremiti logistiku da bi oslobodila vrijeme za posao. A tu je i mentalna okupiranost koja je uvijek prisutna. Moram reći da ona i nije loša jer ti donosi drugu vrstu redukcije u poslu, drugi način slaganja prioriteta i odmicanja od nekih nepotrebnih stvari", kaže glumica.

Otkrila je kako bira uloge

Lijepa glumica u intervjuu je otkrila kako bira uloge, koji je ključni faktor prevagne i natjera ju na potez da prihvati ulogu, ali i kakve angažnmane očekuje u budućnosti.

"Uvijek mora biti neki faktor zadovoljen. Ili je to stvarno dobar tekst, dobar redatelj ili je dobra ekipa. Najidealnije je kad se sve to poklopi. Sama uloga bez ostalih faktora ne daje dobar rezultat. Ne bih igrala ni Hamleta ako ništa od ostalih elemenata ne zadovoljava. Voljela bih više snimati. Zbog kazališta sam jako malo snimala, uvijek sam mu davala prednost. Imam dojam da bi se snimanje bolje uklopilo u moj trenutačni životni stil. Bitno mi je da je dobro i kvalitetno", dodala je Nataša.

Na pitanje o inozemnoj karijeri lijepa Splićanka odgovara:

"Nikad nisam u tom smislu imala velike ambicije. Imala sam puno posla kod nas, a rad u Srbiji dao mi je osjećaj većeg tržišta tako da nikad nisam tražila više."

Pritisak imperative ljepote

Progovorila je o tom stvara li joj pritisak imperativ ljepote.

"Ne, ali mnogo puta me to inkriminiralo i bilo otegotna okolnost. Odbijenice koje sam dobivala u poslu najčešće su bile vezane upravo uz taj epitet „prelijepa si mi za tu ulogu“ ili „preglamurozna si“. Da smo u nekoj drugoj industriji, to ne bi bio problem. Najljepše glumice svijeta igraju razne uloge zahvaljujući maskama, transformacijama šminkom i kostimima. Nisam se nikad opterećivala ljepotom, meni gluma daje takvu slobodu da mogu biti što god poželim i da mogu izgledati kako god. Zapravo sam jedino na sceni zaista neopterećena izvanjskim, osim kad je u službi uloge koju igram", rekla je Nataša.

Sviđa joj se kako stare svjetske glumice netaknute Hollywoodom i imperativom mladosti.

"Volim ono što nose godine, zrelost, neku novu patinu i nadam se da će mi pripasti nove, zrelije uloge koje idu uz moje godine. Uopće nemam potrebu pretvarati se da sam mlađa nego što jesam, barem ne zasad. Današnja popeglana lica malo toga govore, više govore o unutarnjoj praznini i privatnoj frustriranosti vlastitim izgledom. To je višak poruka koje šalješ svojim izgledom, a u našem glumačkom poslu je to nepotrebno", tvrdi.