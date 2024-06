Holivudska glumica Natalie Portman rođena je 1981. godine, a danas, 9. lipnja, slavi 43. rođendan. Natalie je započela dugu i slavnu filmsku karijeru kada je imala samo 12 godina - glumeći u filmu Luca Bessona "Leon Profesionalac".

Osim što je glumila u akcijskom trileru iz 1994., također se pojavila kao Padmé Amidala u "Ratovima zvijezda: Epizoda I - Fantomska prijetnja" kada je još bila u srednjoj školi. Njezine druge rane uloge uključuju dramu "Lijepe djevojke" iz 1996. i "Ondje gdje je srce" iz 2000. godine.

Glumica ne žali što je svoju glumačku karijeru započela kao djevojčica jer su je roditelji mogli čuvati dok je bila na setu. "Nisam bila seksualno zlostavljana jer sam imala pretjerano zaštitničke i divne roditelje. Ne voliš to kad si dijete, ali zahvalan si na tome kad odrasteš", objasnila je Portman.

Tvrdi da djeca ne bi trebala raditi

Glumica je već pričala o svom tinejdžerskom životu u središtu pozornosti, a u podcastu Daxa Sheparda "Armchair Expert" je još 2020. godine rekla: "To što sam imala 12 godina na setu 'Leona' nije dopuštalo da u potpunosti izrazim ono što sam bila u to vrijeme. To što sam bila seksualizirana u djetinjstvu oduzelo je moju vlastitu seksualnost jer sam se bojala."

Poznata glumica je sada majka dvoje djece, Alepha i Amalije, ali njezini komentari upućuju na to da njezina djeca neće krenuti istim stopama.

"Čula sam previše loših priča zbog čega mislim da djeca ne bi trebala biti dio toga. U konačnici, smatram da djeca ne bi trebala raditi. Trebali bi se igrati i ići u školu. Ne bih ohrabrivala mlade ljude da ulaze u ovo. Ne mislim na to da nikad ne bi trebali ući u svijet filma, ali kao djeca ne bi trebali", rekla je Portman prošle godine za Variety.

Foto: Profimedia

Muškarci su je pretjerano seksualizirali

Portman se tada prisjetila: "Mnogi su imali dojam o meni da sam superozbiljna, razborita i konzervativna kako sam starila. Svjesno sam to njegovala jer je to bio način da se osjećam sigurno. Ako te netko poštuje, neće te objektivizirati. U toj dobi imate vlastitu seksualnost, imate želju i želite istraživati stvari, ali ne osjećate se nužno sigurno. Vi gradite ove tvrđave."

Portman se 2018. prisjetila kako su je muškarci pretjerano seksualizirali kad je bila tinejdžerica. Ispričala je na Ženskom maršu kako bi, kad bi otvorila svoju poštu obožavatelja, bilo fantazija o silovanju koje su muškarci pisali o njoj. "U mojoj lokalnoj radijskoj emisiji počelo je odbrojavanje do mog 18. rođendana, datuma kada ću se moći seksati. Recenzenti filmova su govorili o mojim grudima koje će narasti u kritikama", otkrila je Portman, piše New York Post.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Brak joj se raspao zbog afere

Natalie se može pohvaliti zavidnom glumačkom karijerom, ali ne i uspješnim brakom. Natalie i njezin sada bivši suprug Benjamin Millepied, navodno su se rastali nakon glasina da je on imao aferu.

"Nakon što su vijesti o njegovoj aferi izašle u javnost, pokušavali su poraditi na svom braku, ali je trenutno on u raspadu", tvrdi izvor.

Millepied je navodno prevario Natalie s aktivisticom za klimatske promjene Camille Étienne. Izvori za Page Six su rekli da se dvojac već razdvojio 2022. godine, ali su ipak uspjeli riješiti svoje bračne probleme.

Foto: Profimedia

