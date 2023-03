Preminuo je basist Pulpa Steve Mackey u dobi od 56 godina, potvrdila je sinoć na društvenim mrežama njegova supruga Katie Grand.

"Nakon tri mjeseca u bolnici, boreći se svom snagom i odlučnošću, šokirani smo i shrvani što smo se oprostili od mog briljantnog, prekrasnog supruga Stevea Mackeyja", napisala je Katie Grant.

"Steve je umro danas, i to je gubitak zbog kojeg sam ja, njegov sin Marley, roditelji Kath i Paul, sestra Michelle i mnogi prijatelji ostali slomljenog srca. Steve je bio najtalentiraniji čovjek kojeg sam ikada upoznala, izniman glazbenik, producent, fotograf i filmaš. Kao i u životu, obožavali su ga svi čije je putove prešao u više kreativnih disciplina koje je osvojio. Željela bih izraziti iskrenu zahvalu svom osoblju NHS-a koje je neumorno radilo za Stevea. Nedostajat će nam neizrecivo," napisala je Katie.

I članovi grupe Pulp objavili su posvetu Steveu na svojoj službenoj Facebook stranici:

"Naš voljeni prijatelj i basist Steve Mackey preminuo je jutros. Naše misli su s njegovom obitelji i voljenima. Ova Steveova fotografija datira iz vremena kada je Pulp bio na turneji u Južnoj Americi 2012. Imali smo slobodan dan i Steve je predložio da idemo penjati u Ande. Tako smo i učinili. Bilo je to potpuno čarobno iskustvo. Daleko čarobnije od cjelodnevnog buljenja u zid hotelske sobe (što bismo inače vjerojatno radili). Steve je učinio da se stvari dogode. U svom životu i u bendu i jako bismo željeli misliti da se sada vratio u te planine, na sljedećoj etapi svoje avanture. Sigurno putovanje, Steve. Nadamo se da ćemo te jednog dana sustići. Sva naša ljubav."

Mackey je bio član benda od 1989. godine i ostao je s njima do 2002. godine, dakle s Pulpom je bio dok su bili na vrhuncu. Osim što je svirao, Mackey je radio i kao producent s grupama The Kills i Cornershop, a koautor je i više pjesama na debitantskom albumu Florence and The Machine iz 2009. godine.