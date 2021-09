Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, nakon emisije u kojoj je šokirala sve, kada je javno priznala da je imala intimne odnose s Acom Lukasom, još je više razvezala jezik na tu temu, piše Blic.

"Imali smo intimni odnos prije nekoliko godina. Nije to neki spektakl, jer se on nije dobro pokazao", započela je ona.

"Jako je loš. Loš je u krevetu, pa zato govori da nije bio sa mnom. Mene je iživciralo to što on poriče, govori svima da je to laž. Ja sam spremna ići na poligraf", dodala je Maca.

Aca je pobjesnio

"Intimni odnos imali smo u hotelu u Lukavcu, dok sam ja još bila nepoznata. Možda je zaboravio tko sam ja pa sad hoće obnoviti gradivo", ispričala je za Kurir, iživcirana što je Lukas negirao da je spavao s njom.

Podsjetimo, nakon ovih optužbi oglasio se i ljutiti pjevač.

"Svaki debil može reći nešto na televiziji i vi zovete mene. Tko je Maca Diskrecija? Sličim li ja na nekog retardiranog umobolnika, mentalno zaostalog", rekao je Lukas.

"Ne razumijem, svatko može na televiziji reći što želi za uspješne ljude. Evo, ja sam j***o Melaniju Trump, zovi sad nju pa pitaj za to da vidiš hoće li ti nešto reći, što je tamo neki Aca Lukas rekao za nju, što bi bilo?", bijesan je bio Aca.