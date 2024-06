Danijela Dragović, koju su gledatelji upoznali kroz prvu sezonu 'Superpara', pohvalila se na Instagram storyju svojom tetovažom. Naime, tetovirala je crvenu ružu na podlakticu, a za RTL.hr je otkrila da je riječ o njezinoj prvoj tetovaži o kojoj je razmišljala dugo vremena.

"Tetovaža je prava. Ima veliko značenje za mene, ali bih ipak to zadržala za sebe. Odlučila sam se za ovu tetovažu već prije četiri godine, znala sam da će moja prva tetovaža biti baš crvena ruža. Inače, od kada znam za sebe, obožavam crvene ruže", ispričala je Danijela.

Foto: RTL Danijela Dragović

Podsjetimo, Danijela je početkom ožujka prekinula s dečkom Josipom Ajdukom s kojim je sudjelovala u 'Superparu', a o tome je progovorila za RTL.hr.

"Ja sam prekinula s njim i da, preko poruka. On je bio na poslu. Dogodila se situacija. Družila sam se s prijateljem od sestre koji ima 17 godina. Josip ga zna, družili su se. Nije netko nepoznat. Josip je ljubomoran na njega. Misli da mi je netko napunio uši protiv njega. Meni je Josip poslao poruku da ne bi on prekinuo sa mnom zbog toga kad dođe doma i onda sam ja ostavila njega. Sastavila sam mu zadnju poruku da su to moje želje. Uživo smo isto pričali. Mirno smo razgovarali. Rekla sam mu svoje želje. Normalno da mi je teško i da sam plakala u četiri zida. Meni je u glavi da se fokusiram samo na sebe. Ja želim da bude gotovo i jedino što može ispoštovati je da me pusti na miru", ispričala je Danijela tada.

Foto: RTL Danijela Dragović

Josip je ubrzo nakon njihovog prekida našao sreću s Katarinom, a Danijela se osvrnula na njihove zajedničke objave. "Što se tiče slika s novom djevojkom i braku, dao Bog da se sutra oženi i mene pusti na miru. Svu sreću im želim", istaknula je.

