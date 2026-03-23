Nakon koncerta završila u bolnici: Jessie J otkrila detalje nezgode u Kini

Britanska pjevačica Jessie J (37) završila je u bolnici nakon nezgode koja joj se dogodila tijekom boravka u Kini, gdje trenutačno nastupa u sklopu turneje.

Jessie J ozlijedila se nakon koncerta kada je, ulazeći u stražnji dio automobila, udarila glavom o krov vozila. Ubrzo nakon toga završila je na magnetskoj rezonanci zbog bolova u vratu.

U videu koji je podijelila s pratiteljima priznala je da u prvi trenutak nije mogla micati glavom te da je pomislila kako je slomila vrat. Ipak, pretrage su pokazale da prijeloma nema, ali da je riječ o ozbiljnoj ozljedi vrata i leđa.

Nastavila unatoč bolovima

Unatoč ozljedi, pjevačica nije otkazala planirane aktivnosti. U kasnijim objavama pokazala je kako se priprema za nastup i isprobava scenski kostim, čime je dala do znanja da ne odustaje od turneje.

Također je podijelila i emotivne trenutke sa sinom Skyjem, dok su joj brojni obožavatelji u komentarima uputili riječi podrške i želje za brzim oporavkom.

Borba sa zdravstvenim problemima

Podsjetimo, Jessie J nedavno je otkrila da joj je dijagnosticiran rani stadij raka dojke. Nakon brojnih pretraga podvrgnuta je operaciji, a kasnije je potvrdila da je tumor uklonjen, iako ju očekuju dodatni medicinski zahvati.

U više je navrata istaknula kako je važno govoriti o zdravlju i redovitim pregledima, posebno kada je riječ o ozbiljnim bolestima.

Teški izazovi kroz život

Pjevačica se već godinama suočava s različitim zdravstvenim problemima. Kao dijete imala je srčanu bolest, u mladosti je doživjela moždani udar, a dijagnosticirani su joj i drugi zdravstveni poremećaji.

