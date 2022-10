Marko Pecotić Peco razvodi se od supruge Irene nakon 16 godina braka. "Istina je da se razvodim. Prošlu nedjelju sam rekao Ireni da više ne mogu biti njezin suprug jer jednostavno više ne mogu lagati. Uglavnom, za sada je to sve primljeno dobro, doma smo okej, cijeli sam tjedan kod kuće, pričamo s djecom i komentiramo, ali službeno je da ćemo se razvesti", rekao je pjevač za Slobodnu Dalmaciju.

Priznao da ima drugu

"Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... To moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira na to što je i s druge strane to riješeno.

Pokrenut ćemo postupak razvoda, došli smo u neke godine gdje ja više ne mogu, ja sam to sve inicirao. Jedna unutarnja borba me natjerala i vidio sam da ne postoji drugi način nego da prestanem sebe lagati i kažem stvari kako zapravo stoje i onda što budućnost bude dala" zaključio je pjevač.