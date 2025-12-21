Najstarija kći Lane Klingor Mihić proslavila 18. rođendan: Mnogi govore da si sliče

Kiara Klingor (18), najstarija kći bivše pjevačice i voditeljice Lane Klingor Mihić (45), nedavno je proslavila svoj 18. rođendan. Lana je tim povodom objavila niz obiteljskih fotografija na društvenim mrežama, pokazujući emotivne trenutke s proslave u krugu najbližih.

Emotivna poruka majke

Lana Klingor Mihić, koja je svoju karijeru izgradila u području odnosa s javnošću, posvetila je kćeri dirljive riječi. „Prvorođena moja… sve ovo što si danas, je upravo ono za što sam molila, ali ni u najluđim snovima nisam mogla pretpostaviti da ćeš ispasti baš tako savršena“, napisala je Lana uz fotografije.

Obiteljski trenutci

Na objavljenim fotografijama vidi se Kiara s majkom, očuhom Antom Mihićem, djedom, sestricama i mlađim sestrama Marlom i Mikom. Lana je u opisu fotografija kratko poručila: „Blagoslovljeni smo“.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Priča o hrabrosti i podršci

Lana je ranije otkrila da je s 26 godina postala samohrana majka, a porod je morala odraditi sama. Sada, u braku s Antom Mihićem, Kiaru je uključila u tople obiteljske trenutke. „Želim ti reći 'hvala'. Hvala što si malena hrabro u srce zaključala ono vrijeme koje smo provele same“, poručila je Lana.

Također, mnogi pratitelji primijetili su koliko Kiara sliči svojoj majci. Lana je kroz godine pokazala koliko je ponosna na kćer i sretna što je izgradila odnos s ocem, koji je svojoj posvojenoj kćeri posvetio ljubav i pažnju.

POGLEDAJTE VIDEO:Taktička bitka za pojas u Podgorici: Zdravković nameće ritam, ali...