Portia je u svojoj knjizi napisala: "Promijenila sam se jako otkako sam upoznala Ellen. Sve do tada mislila sam da je jedini način da budem snažna je da budem opaka, a da budem neovisna značilo je da mi nitko ne treba. No, ona me naučila da što si više osjetljiv i što više dopuštaš drugima da ti uđu u život i srce, puno si sretniji i više cijeniš sebe. Ellen je u potpunosti promijenila način na koji gledam na život i naučila me da ne brinem što će drugi reći i da ne moram glumiti nešto što nisam".