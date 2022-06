PIR O KOJEM ĆE SE PRIČATI / Pogledajte koga je Britney pozvala na vjenčanje: Stigle su i najbogatije plavuše na svijetu - Madonna, Donatella Versace i Paris Hilton

Planetarno popularna pjevačica Britney Spears udala se jučer za svog dugogodišnjeg dečka Sama Asgharija. Intimna ceremonija održana je u njenoj kući u Los Angelesu, a nazočilo joj je oko 60 najbližih prijatelja te dio obitelji. Među uzvanicima bilo je i nekoliko slavnih osoba - Madonna, Donatella Versace, Paris i Kathy Hilton te Drew Barrymore. Britney je na svojoj svadbi nosila haljinu poznate modne kuće Versace, a do oltara je hodala uz pjesmu "Can't Help Falling in Love". Prije samog početka vjenčanja odvjetnik njenog bivšeg supruga Kevina Federlinea, Mark Vincent Kaplan, potvrdio je kako njeni sinovi - Sean Preston i Jayden James neće biti nazočni na svadbi. Na svadbi također nije bila mladenkina sestra niti roditelji.