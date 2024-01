Osim Baby Lasagne čija je pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' dobila obećavajuće kritike, na Dori će nastupiti i nagrađivani glumac Eugen Stjepan Višić(27) koji je jednom prilikom izjavio da je glazba ipak njegova prva ljubav.

Eugen je prije završenog studija glume pohađao srednju školu za gitaru, a 2021. godine osvojio je nagradu za ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina.

Nakon što su mnogi ostali zbunjeni njegovom prijavom na Doru, ukratko je pokušao objasniti tko je on, a dotaknuo se i svojeg imena koje uporno piše malim slovom.

"Nepoštivanjem (pravopisne) norme u pisanju svog imena i imena pjesme želim pokazati da ne mora sve biti nametljivo i najvažnije, nego može biti opušteno i smirene atmosfere", jednostavno je objasnio ovaj nagrađivani glumac koji će na Dori izvoditi pjesmu 'tišina'.

Razlog prijave na Doru

"Pitao sam se imam li vremena i fokusa za Doru i sve što je potrebno oko nje. Međutim, reakcije prijatelja rekle su mi da imam dobru pjesmu, koja dira u srca ljudi - kaže nam Eugen. Interpretaciju pjesme Eugen želi prepustiti slušateljima jer smatra da svatko mora na svoj način doživjeti umjetnost i procijeniti njezinu vrijednost iz vlastite perspektive. Pjesma govori o nesretnom događaju koji je obilježio njegov život", rekao je Eugen za medije, pa dodao:

Nezahvalno mi je govoriti o samom događaju, ali pjesma je duboka refleksija mog osjećaja i stanja u danom trenutku nakon nemilog događaja. Tekst pjesme napisao sam prije pet godina iz moje unutarnje potrebe da se izrazim nakon događaja koji je meni bio veliki šok i koji je potaknuo te tišine. Najbolje mi se tad činilo pisanje, a isto mi se čini i sad. Volio bih da se publika prepusti trenutku te osjeti glazbu i tekst prema vlastitom razumijevanju jer je upravo to poanta umjetnosti", zaključio je nagrađivani glumac koji se osvrnuo i na brojne zločeste komentare koji su uslijedili nakon što je Zsa Zsa odustala od Dore.

"Ne poznajem Zsa Zsine razloge, no svakako je bolje, ako istinski ne možeš dati sebe, sačuvati tu pjesmu za neku drugu priliku. Vjerujem da je donijela najbolju odluku za sebe. Svakako je ispala fer i to zaslužuje veliki respekt jer sad priliku za pobjedu ima netko drugi", priznao je.

