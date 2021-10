Petar Grašo ponovno je zaljubljen, javio je Jutarnji list koji je doznao kako je jedan od omiljenih hrvatskih pjevača u vezi sa 14 godina mlađom pjevačicom Hanom Huljić.

Grašu i kćer Tončija Huljića veže dugogodišnje prijateljstvo. Zaljubljeni par uhvaćen je u šetnji središtem Zagreba u nedjelju.

Grašo i nova odabranica nasmiješeni su šetali gradom, a držali su se za ruke. Obitelji Grašo i Huljić vrlo su bliske, a pjevač i 31-godišnja Hana poznaju se praktički od djetinjstva.

Zajednički hit

Grašo i Hana inače imaju i zajedničku pjesmu "Srce za vodiča".

"Kada sam prvi put čuo pjesmu "Srce za vodiča" jednostavno sam znao da je to sljedeća pjesma koju trebam otpjevati. Ne želim prognozirati, no definitivno vjerujem kako ima snagu i domet hita. No ono što je najvažnije i čemu se nadam, jest da će se publika i uz ovu pjesmu radovati, starjeti i provoditi neke emotivne trenutke", rekao je na promociji pjesme Petar Grašo.

Gostujući vokal singla je Hana Huljić, koja se pojavljuje i u spotu:

"Jako sam se razveselila kad me Petar zamolio da otpjevam vokal. Ovdje se ne radi o duetu, već sam ja interpretirala određene tonove umjesto instrumenata. Tajnovito kao i u pjesmi, i u spotu potajno kao anđeo čuvar nadgledam ljude i popravljam odnose među njima."

Spot je režirao mladi splitski redatelj Vojan Koceić, a sniman je na zadivljujućim i posebnim lokacijama grada Splita.