Poznati glumac Momčilo Otašević (33) nedavno je progovorio o kilaži, vježbanju, odnosu s djecom i bivšom suprugom, a otkrio je i svoj ljubavni status.

'Brzo gubim kile...'

Momčilo uvijek ima motiva za vježbanjem, no, kako kaže, nekako uvijek stane jer ima previše posla i ne može naći vremena za trening.

"Prije par godina sam išao nekoliko mjeseci u kontinuitetu i baš sam se 'ufurao' i odmah su se vidjeli rezultati. Tada sam imao čak 86 kilograma što je wow za mene, sada imam nekih 80. Brzo gubim kilograme i uvijek sam bio mršaviji tip. Mogu jesti jedanput na dan i ne bi ni primijetio, baš me treba tjerati na hranu", priznao je glumac za Story.

Privatni život drži za sebe

Iako su mu se zaredali poslovni uspjesi, ono što javnost više zanima jest njegov ljubavni život. Naime, glumac se u siječnju ove godine rastao od glumice Jelene Perčin (42) nakon pet godina braka. Od tada se počelo pričati da "muti" s drugim ženama, no kaže kako mu je to prestalo smetati.

"U suštini malo pričam o privatnom životu, ali eto nekad kažem neke male crtice. Tipa što se djece tiče, nije mi problem reći da dovedem nekad Mašu na snimanje, odvedem Mašu i Jakšu u aquapark i slično", rekao je glumac i dodao kako za sve neistine nije dao niti jedan komentar i tako mu je najljepše.

Slobodan kao ptica

Momčilo je na pitanje o ljubavnom statusu kratko odgovorio: "Nemam ljubavni status" te je priznao da je slobodan.

Podsjetimo, Jelena i Momčilo su se zaljubili za vrijeme snimanja jedne serije 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti dvije godine kasnije, a intimna ceremonija bila je u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćer Mašu, a krajem studenog 2020. i sina Jakšu.

Kažu da je strog otac

On i Jelena se trude dobro odgojiti djecu unatoč razvodu, a tvrdi da djecu treba pustiti da budu ono što jesu. Otkrio je i što ne dopušta djeci.

"Ja slovim za strogog oca, barem tako kažu. Netko je pitao Mašu je li tata strog, na što je ona kao iz spika odgovorila: 'da'. Mene je to iznenadilo i pitao sam je zašto sam strog, pa je ona odgovorila da je to zato što joj nikad ne dam mobitel. Moram reći da sam ponosan na to i da mi je drago da ona misli da je to strogoća. Istina je, ne dam joj mobitel. Može vidjeti neke videe obitelji ili slično, ali neće blejati u njega i igrati igrice. To ne dam", rekao je glumac.

