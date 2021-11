RIJETKO VIĐENA IZDANJA / Mogli biste se iznenaditi kako sestre Kardashian-Jenner izgledaju bez svojih glamuroznih perika

Sestre Kardashian-Jenner oduševljavaju svojom sjajnom dugom kosom, ali kad shvatimo da je riječ o perikama, sve staje. U galeriji možete vidjeti kako izgleda njihova prirodna kosa, mogli biste se iznenaditi. Zanimljivo je i to da je tijekom Vogueove emisije "73 pitanja s Kylie Jenner" u rujnu 2021., Kylie otkrila koje su "najčudnije" glasine koje je ikada čula o svojoj obitelji: "Da smo zapravo svi ćelavi”, rekla je gledajući u kameru. Iako to nije slučaj, Kylie sebi pripisuje zasluge da je baš ona svoje sestre upoznala sa svijetom perika. Nedvojbeno je to da ovim damama perike daju više mogućnosti kada je u pitanju njihov izgled.