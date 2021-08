Nije neuobičajeno da se ljudi odlučuju na ukrašavanje određenog dijela tijela tetovažom, ili više njih. Također, više-manje je poznato kako prije samog tetoviranja većina ljudi pomno razmatra koji dio tijela će tetovirati te što će tetovirati, a same tetovaže u većini slučajeva nose određenu simboliku.

No, osim remek djela, mnogi na svojim tijelima nose - katastrofu ili neku tetovažu zbog koje su kasnije požalili.

Zbog tetovaža koje su napravili u ranoj mladosti ili tetovaže koje implicitno (ili čak eksplicitno) ukazuju na osobe s kojom su bile u vezi požalile su i mnoge javne osobe.

Jedna od njih je Jessica Alba. Poznata je glumica jednom priznala da žali zbog dvije tetovaže. Jedna je mašnica koja se nalazi iznad stražnjice, a druga je cvijet koji se nalazi na vratu.

"Učinila sam to sa 17 godina i to me jako iritira. Mnogo sam puta pokušala to ukloniti laserom ali ona jednostavno ne želi dolje", rekla je glumica u jednom intervjuu, prenosi Kurir.

Američka glumica i filmska producentica Melanie Griffith, nakon što joj je 2014. godine propao brak s Antoniom Banderasom, odlučila je ukloniti tetovažu na desnom ramenu posvećenu njenom bivšem suprugu.

Još jedna u nizu javnih osoba koja je požalila zbog tetovaže je pjevačica Jesse Jay, koja je htjela ukrasiti svoje tijelo stihovima svoje pjesme, ali došlo je do pogreške jer je njezin majstor za tetoviranje pogrešno napisao riječ.

Mala nezgoda dogodila se i glumici Kaley Cuoco koja je tetovirala datum svog vjenčanja s Ryanom Sweetingom na leđima rimskim brojevima.

Nažalost, nisu sve ljubavi doživotne, a Kaylee se od Ryana razvela nakon tri godine. Ipak, ona je svoju staru tetovažu odlučila pokriti novom.

Najdalje od svih otišao je pjevač Justin Bieber tetovirajući lik svoje bivše djevojke Selene Gomez koja je izgledala poput anđela. Nakon prekida ušao je u vezu, a zatim se oženio Haley Baldwin, a tetovažu je pokuša promijeniti, no bezuspješno.

"Ovo je moja bivša djevojka. Pokušao sam joj ukloniti lice zasjenjivanjem, ali ljudi i dalje znaju da je to ona", priznao je Bieber jednom prilikom u intervjuu.