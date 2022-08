NEKE GUŠTAJU UZ MORE, NEKE RADE / Miss Universe Hrvatske uživa u ljetnom štivu, Jelena Rozga radi punom parom, a Nina Badrić odmara između nastupa

Početak kolovoza idealan je za godišnji odmor i guštanje na plaži, uz miris mora. To znaju i brojne slavne cure koje su u prvim danima kolovoza odlučile potražiti osvježenje u moru - od Borne Kotromanić do Ivane Knöll. Neke od njih i dalje rade punom parom, pa tako možemo vidjeti da Jelena Rozga i dalje nastupa, kao i Nina Badrić, koja u pauzama između nastupa nađe vremena i za malo odmora uz obalu. Evo kako su one, ali i neke druge poznate Hrvatice provele prvi tjedan kolovoza - zaista im zavidimo.