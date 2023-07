Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, završio je u bolnici.

Kako saznaje Story, otac pokojnog Vidoja Ristovića hospitaliziran je jer mu je pozlilo od stresa. On, prema priči upućenog izvora, nije siguran hoće li uspjeti povratiti 800.000 eura koje je navodno pozajmio svojoj snahi i sinu za izgradnju i renoviranje vile u Zagrebu, i zbog toga mu je njegovo zdravstveno stanje narušeno.

"Vitoru je danima loše. On za sve krivi Nikolinu i sukob koji ima s njom. Posebno se priprema za početak suđenja, na kojima će, kako kaže, iznijeti sve dokaze koje ima protiv nje. Tvrdi da mu je 'as u rukavu' taj navodni dnevnik s imenima Nikolininih ljubavnika. Mi taj dnevnik nismo vidjeli, moguće je i da je sve izmislio kako bi isprovocirao Nikolinu. Stariji je čovjek, sav ovaj stres otkad je Vidoje preminuo je mnogo utjecao na njega iako on to ne želi pokazati", ispričao je jedan Ristovićev prijatelj.

Mišu su u bolnici kontaktirali i srpski mediji.

"Idem na terapije i infuzije. Imao bih svašta reći, ali trenutno nisam u mogućnosti. Pozovite me večeras poslije osam, pa ćemo pričati o svemu", rekao je kratko Miša Grof.

Uskoro je stigao i Nikolinin odgovor.

"Žao mi je zbog njegovog stanja! Una i ja ćemo se moliti za njega!", ljubazno je poručila.

