U zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija za legendarnog Miroslava Ćiru Blaževića. Već od 9 sati počeli su pristizati brojni uglednici, prijatelji, bivši i sadašnji nogometaši, glumci, sportaši, političari i novinari, koji su se došli oprostili s “trenerom svih trenera”.

'To nije pozivnica za sahranu'

Na ovaj svečani, ali tužni događaj, osvrnula se bivša novinarka Mirjana Hrga. Ona nije bila na komemoraciji, a na svom Facebook profilu otkrila je i zašto.

"Pita me tata: Kćeri, pa zar ti nisi našla ni jedan način da odaš počast Ćiri s kojim si bila tako dobra?", započela je svoju objavu.

“Jesam. Svakim susretom dok je bio živ. Točno onoliko koliko je pristajalo intenzitetu našeg odnosa. Ćiro je bio sa svima koje je poznavao dobar. Ili smo barem tako mislili. No, to nije pozivnica za sahranu i izjave o njegovoj veličini. To može samo njegova obitelj, najdugovječniji suradnici i par prijatelja. Onih koji su ga stvarno poznavali", zaključila je.

"Neka mu je laka zemlja. Zadužio ju je za stotine ovih prolaznih života", dodala je na kraju.

Podsjetimo, Miroslav Ćiro Blažević preminuo je 8. veljače u 88. godini nakon duge borbe s teškom bolešću. Posljednjih nekoliko mjeseci vodio je tešku borbu s karcinomom, koji se proširio na jetra, a ranije na rebra i zdjelicu. Njegovi zdravstveni problemi traju još od 2011. godine, kada mu je dijagnosticiran karcinom prostate.

Godinu dana nakon toga operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi, ali u rujnu 2019. godine vratila se teška bolest. Nažalost, ovog puta Ćiro se nije uspio izboriti te je svijet napustio dva dana prije 88. rođendana.