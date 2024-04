Na svijetu je milijardera više nego ikada prije. Prema godišnjoj Forbesovoj ljestvici najbogatijih na svijetu, 2700 osoba ima bogatstvo koje prelazi milijardu dolara, a u pitanju je povećanje od 141 posto u odnosu na prošlu godinu.

Nedugo nakon toga su borci za ravnopravnost izjavili da bi se zapanjujuće bogatstvo koje gomilaju bogati trebalo hitno rasporediti ravnomjernije, proporcionalnije i učinkovitije.

"Potpuno je nesavjesno da u vrijeme kada svjetsko stanovništvo živi u krajnjem siromaštvu, nekoliko pojedinaca može zgrnuti zapanjujuće bogatstvo. To je moguće samo kroz iskorištavanje, a njihova monopolizacija bogatstva i resursa dodatno im omogućuje gomilanje ogromne moći i utjecaja na odluke koje utječu na naše svakodnevne živote. Dosta je bilo! Trebali bismo regulirati postojanje ovih baruna", izjavila je za The Guardian Daisy Pearson iz grupe za kampanju Global Justice Now.

Njezinom se mišljenju pridružio i izvršni direktor "High Pay Center".

"Popis milijardera je zapravo godišnji izračun koliko je bogatstva zarobila malena kasta oligarha, umjesto da se ono koristi za dobrobit čovječanstva u cjelini. Najhitnija misija u nadolazećim desetljećima bi trebala biti ravnomjernije, proporcionalnije i učinkovitije raspoređivanje tog bogatstva", tvrdi Luke Hildyard, izvršni direktor thinktanka High Pay Center.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Među najbogatijima Musk, Zuckerberg i Swift

Urednik Forbesove liste najbogatijih, Chase Peterson-Withorn, izjavio je da superbogati ne prestaju napredovati u vremenima kada se mnogi ne mogu pohvaliti financijskom sigurnošću.

Nije iznenađujuće što se među njima nalazi i pop pjevačica Taylor Swift, s procijenjenim bogatstvom od 1,1 milijardu dolara nakon svoje rekordne turneje Eras i koncertnog dokumentarca.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Najbogatiji čovjek na svijetu je Bernard Arnault, većinski vlasnik konglomerata luksuzne robe LVMH, čije bogatstvo prema Forbesu seže do 233 milijarde dolara, dok je inženjer i izumitelj Elon Musk na trećem mjestu s 195 milijardi dolara.

Na četvrtom se nalazi osnivač društvene mreže Facebook, Mark Zuckerberg.

Foto: Forbes/Screenshot Foto: Forbes/Screenshot

