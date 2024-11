Milijana ljubi oženjenog: 'Srećem na tržnici njegovu ženu, brani nam jednu stvar'

Milijana Bogdanović, poznata bivša reality zvijezda, ušla je u javni svijet kao supruga čak 53 godine starijeg Milojka Božića, čime je odmah privukla ogromnu medijsku pozornost. Njihova gala svadba održana u Pilatovićima privukla je brojne znatiželjnike, no ubrzo nakon vjenčanja, Milijana je shvatila da Milojko nije muškarac s kojim želi provesti život.

Foto: Instagram Nakon razvoda od Milojka, Milijana je ušla u vezi s umirovljenikom Milošom (62), a Milojko se tada pohvalio s novom djevojkom, koja ima 23 godine i čije ime drži u strogoj tajnosti. Valja spomenuti i to da je Milijana jednom prilikom progovorila i o svom prvom dečku, pa je tako za Blic.rs otkrila da je voljela starije još kao klinka. "Moj prvi dečko imao je 53, a ja 15 godina", rekla je tada Milijana.

U tom periodu, njezin buran ljubavni život bio je popraćen javnim skandalima, uključujući i glasne prepirke i nevjere, koje su na kraju dovele do razvoda. Danas, Milijana vodi potpuno drugačiji život – radi kao kondukterka u autobusu i pronašla je sreću kraj starijeg muškarca s kojim planira zajedničku budućnost.

"Nedavno sam položila sve vozačke kategorije, to mi je bila najveća želja. Uskoro ću početi voziti autobus. Iako se smatra muškim poslom, kulturnoj i odgojenoj djevojci nije teško snaći se u ovom zanimanju. Uživam u običnom životu, a svi oko mene pozitivno su iznenađeni promjenom koju sam napravila", rekla je Milijana.

Foto: Instagram Milijana Bogdanović i Miloš

Milijana je otkrila da s trenutnim partnerom ne bi mogla ući u reality show, a razlog je njegova supruga.

''Ne da mu žena da se pojavljuje u javnosti. Meni ona uopće ne predstavlja problem, ali ja njoj smetam. On se viđa i s njom, ali od mene se ne odvaja. Cijeli grad zna za nas, sad se odjednom sjetila mene. Srećemo se na tržnici. Ja joj se javim jer sam pristojna, a ona je neodgojena i ne zna se javiti. Znam tu ženu jako dugo, poznajemo se iz grada'', rekla je Milijana za Kurir pa dodala kako je sa starijim partnerom u vezi dvije godine te joj ne smeta što je oženjen.

''Ne planira se razvesti, znate kako, ipak se radi o starijim ljudima. Meni to uopće ne smeta, svakako smo stalno zajedno. Meni pruža pažnju, ne njoj. On je stariji čovjek pa ne planiramo djecu. Čak i da jednog dana poželim djecu, nikad ga ne bih ostavila. Ništa nas ne može rastaviti. Voljela bih da imamo djevojčicu koja bi fizički sličila meni, a psihički njemu – to bi bio savršen spoj'', rekla je Milijana za spomenuti srpski portal.

