MILIJANA (21) I MILOJKO (74) DEFINITIVNO PREKINULI? Nova svađa zbog starog razloga; ‘Nema od nas ništa’

Najkontroverzniji par Balkana Milijana Bogdanović (21) i Milojko Božić (74) u reality showu “Parovi” opet su se posvađali radi Aleksandra Požgaja.

Milojko ne želi više tolerirati raskalašeno ponašanje svoje zaručnice koja cijelo vrijeme flertuje s drugim muškarcima, a sudeći po njihovom posljednjem razgovoru izgleda da su prekinuli, piše Kurir.

“Je li to lijepo, da me zaj*bavaš tako?”, rekao je Milojko.

“Ti mene vani nećeš vidjeti. Nema od nas ništa”, odgovorila mu je Milijana.

No, je li to doista kraj njihove veze, vrijeme će pokazati. Naime, par je već par puta prekidao, čak su bili i nasilni jedno prema drugom, no uvijek bi se na kraju pomirili.

