Srpska kajakašica Milica Novaković na svom je Instagram profilu objavila kako čeka svoje prvo dijete s devet godina mlađim hrvatskim kajakašem Antunom Novakovićem.

Milica je, uz fotografiju na kojoj se ispod trudničkog trbuha i dalje naziru snažni mišići, napisala: "Moj nerazdvojni sparing partnerčić već sedmi mjesec zaredom".

Novakovići su tek 2019. godine progovorili o svojoj vezi koju su skrivali punih godinu dana. Milica, koja se tada prezivala Starović progovorila je za Blic: "U Hrvatskoj inače nije uopće razvijen kajak, a on je u juniorskoj konkurenciji bio europski prvak i svjetski viceprvak, tako da je on isplivao niotkud. Upoznali smo se u Turskoj 2017. i malo-pomalo rodila se ljubav. Zbog loših uvjeta u Hrvatskoj Antun sada trenira s našom reprezentacijom".

"Ja gotovo od kraja listopada nisam kod kuće, već sam stalno na pripremama. Bilo bi jako teško biti s nekim u vezi tko je stalno u Novom Sadu ili Beogradu. Ovako smo zajedno i na pripremama, što nam dosta olakšava", rekli su tada.

No, čini se da su uspjeli nadići ne samo daljinu, nego i razliku u godinama. Naime, Milica je od Antuna starija čak devet godina.

"Bodrimo se i podržavamo međusobno. Starija sam od njega i to dosta! Devet godina- Sigurna sam da će on tek osvajati medalje, ali i ja ću se truditi da zadržim kontinuitet pa ćemo vidjeti tko će na kraju stići do većeg broja odličja" - rekla je tada za Blic.

U srpnju 2020. godine su u Slavonskom Brodu odlučili uploviti u bračne vode. U bračnim vodama mirno plove svaki dan - ali doslovno. Naime, često na svojim društvenim mrežama dijele fotografije različitih sportskih aktivnosti, od kojih je najčešće, dakako - kajakaštvo.