MILEY I KAITLYNN SU IPAK ZAJEDNO? Dok Liam očajava, njih dvije se razuzdano pipkaju gdje god stignu

Samo par sati nakon što je promovirala novi singl “Slide Away”, baladu za koju se pretpostavlja da ju je posvetila bivšem suprugu Liamu Hemsworthu, kontroverzna pjevačica Miley Cyrus uhvaćena je kako se strastveno ljubi i pipka s Kaitlynn Carter u petak u klubu Soho House u zapadnom Hollywoodu, piše Page Six.

“Bile su opsjednute jedna s drugom. Stalno su se pipale. Posvuda su se ljubile: u kupaonici, za barom, na sredini plesnog podija. One su se ustvari seksale. Nema sumnje da su zajedno”, ispričao je izvor za gore spomenuti magazin.

Hemsworth je povrijeđen i zatečen

Dan nakon što su pjevačica i njezin suprug objavili da se razvode, na internetu su se pojavile fotografije na kojima Cyrus i Carter izmjenjuju nježnosti na brodu na jezeru Como u Italiji. No, do sada nije bilo jasno jesu li njih dvije zajedno ili je to bila samo avanturica.

Hemsworth je, navodno, bio povrijeđen i zatečen kada je vidio fotografije s jezera Como.

“Ljubile su se i pipkale gdje su god stigle i nije ih bilo briga što ih svi gledaju”, rekao je izvor te zaključio kako su Miley i Kaitlynn sigurno u vezi.