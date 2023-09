U objavi na Instagramu u subotu, 30-godišnja glumica i pjevačica Miley Cyrus otkrila je da pokreće novi TikTok serijal u kojoj će se osvrnuti na svoj život i dijeliti neispričane priče iz svoje prošlosti. Rekla je da je serijal inspiriran njezinim novim singlom "Used to Be Young", koji je objavljen u petak.

Cyrus je obećala ispričati sve što joj se dogodilo u životu i karijeri, uključujući iznošenje novih detalja o nekim od njezinih najupečatljivijih trenutaka.

"Ponekad mi se čini da je moj život započeo kad se rodila Hannah Montana", napisala je u naslovu objave. “Ali, prije Hannah bila je Miley. Moja je fantazija bila osvijetliti svijet smijehom, glazbom i kultnim trenucima koji traju i dulje od mog života. Desetljećima kasnije nastavljam ispunjavati svoju svrhu zahvaljujući ljubavi koju pružaju moji obožavatelji."

Pozvala je svoje obožavatelje da "sljedećih nekoliko dana prate njezin TikTok profil". Cyrus se opet osvrnula na svoju ulogu u filmskoj adaptaciji knjige Nicholasa Sparksa "The Last Song" iz 2009. godine — gdje je upoznala svog bivšeg supruga Liama ​​Hemswortha.

"Ja sam samo prosječna tinejdžerica s 250 pojedinačnih ekstenzija za kosu", našalila se pjevačica dok je držala fotografiju jedne od najupečatljivijih scena u filmu.

Cyrus je otkrila nešto o svom odnosu sa svojim ocem, pjevačem Billyjem Rayom Cyrusom.

"Moj tata je odrastao suprotno od mene. Odrastala sam na pozornici, u kući s obitelji koja je bila super bliska i svi su živjeli pod istim krovom, i odrastala sam financijski i emocionalno stabilna" rekla je Miley u snimci. "To je nešto što moj tata nije imao."

Dok je razmišljala o razlikama između svog i očevog odnosa prema slavi, pjevačica je postala emotivna.

"To što se osjećao da ga voli velika publika emocionalno je utjecalo na njega više nego što je ikada moglo na mene. Kad se osjeća posebnim ili važnim, to je kao da liječi ranu iz djetinjstva, a mene su uvijek tjerali da se osjećam kao zvijezda", rekla je prije nego što se obrisala otjera suze. "To me čini emotivnim, pa mislim da je to razlika."