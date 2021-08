Za neke žene vrijeme kao da stoji. Jedna od takvih svakako je i naša prekrasna glumica Mila Elegović. Iako joj je 51, ova plavokosa ljepotica izgleda gotovo upola mlađe. Sada je pozirala u kupaćem kostimu i pokazala figuru koja mami uzdahe.

Glumica je fotografirala svoj odraz u ogledalu, a pozirala je u jednodijelnom badiću s dubokim dekolteom, koji je savršeno naglasio njezine ženstvene adute, dok je na nogama nosila vrtoglave štikle.

"Divlje", napisala je Mila u opisu ove bombastične fotografije, a u komentarima je, ništa čudno, uslijedila lavina komplimenata.

Tajna njezine mladolikosti

"Wow, kakva žena!", "Bomba si", "Izgledaš prekrasno", "Riba i pol", pisali su joj obožavatelji, koji se nisu mogli načuditi kako dobro izgleda u 52. godini, a na fotku su emotikonima reagirale i njezine kolegice Bojana Gregorić Vejzović, Anja Šovagović te Katarina Madirazza.

Elegovićeva je ranije ovoga ljeta otkrila i tajnu svojeg zanosnog izgleda u šestom desetljeću života.

"To vam je jako jednostavno. Malo jedete, umjereno vježbate, i to radite stalno. Mislim da su tri stvari koje su najvažnije za glumicu i za ženu - da je disciplinirana, fleksibilna i izdržljiva", kazala je tada za IN Magazin.