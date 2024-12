Simona Mijoković o Djedu Božičnjaku: 'To je sotonsko djelo'

Simona Mijoković (40), bivša starleta poznata po svojoj duhovnoj preobrazbi, ponovno je izazvala veliku pažnju javnosti izjavom kako ne podržava tradiciju Djeda Božićnjaka i darivanja na Božić. U intervjuu za Večernji list istaknula je kako vjeruje da su takve prakse udaljile ljude od pravog značenja blagdana i da je Djed Božićnjak, prema njezinim riječima, "sotonsko djelo". Simona i njezina obitelj na Božić daruju jedni druge pažnjom i molitvom, dok darove za djecu ostavljaju za druge prigode, smatrajući to u skladu s njihovim duhovnim uvjerenjima. Nakon razvoda sa Antom Gotovcem, Simona se potpuno okrenula vjeri i sad je u braku sa Stanislavom Mijokovićem s kim je od 2016. godine. Također, ima četvero djece. Prvo dijete, kćer Gabrielu sa bivšim mužem, a ostalo troje Joshuu, Zvjezdanu i Amaliju dobila je sa sadašnjim suprugom.

Simona, koja se u posljednjih nekoliko godina potpuno posvetila duhovnom životu, podijelila je svoje stavove o Božiću, Djeda Božićnjaku i obiteljskim tradicijama. Svoj život, kako kaže, dijeli na razdoblje prije i poslije susreta s Kristom, koji je za nju donio potpuni preokret.

"Svoj život dijelim na život prije Krista i kad me On pronašao, ozdravio, oslobodio i darovao novi život. Uskoro je i moj 13. rođendan otkad me Božja milost spasila od zla i smrtnih grijeha. Spasila me od života u ponoru lažnih bogova. Svaki dan od tada, svaki duhovni i zemaljski rođendan, svako slavlje, svaki blagdan za mene je sveti dan," istaknula je Simona, prisjećajući se svog duhovnog preobraženja.

Božić je za nju poseban dan koji je potpuno drugačiji od blagdana koje je slavila u prošlosti.

"To je dan kad sam živa duhovno, kada sam čista od nemorala i droge te svega što sam prije u svakom slavlju živjela, prije susreta s Kristom. Svaki moj Božić i blagdani bili su u porocima, bludnosti i grijesima. Prije nisam ni imala svijest o tome što je uistinu Božić, osim što smo tradicionalno svaki Badnjak kitili jelku, u ponoć otvarali poklone, a na televiziji gledala film o rođenju Isusa. Isus je tada za mene bio samo povijesni lik s televizije, nitko mi nije do Tabora pričao o njemu kao živome Bogu, ni svemu što Božić uistinu jest."

Simona je izazvala reakcije i svojim stavovima o Djeda Božićnjaku, kojeg smatra simbolom konzumerizma koji iskrivljuje pravo značenje Božića.

"Moja djeca ne vjeruju u postojanje 'Djeda Božićnjaka'. To je sotonsko djelo i sigurno znam da svoj život, roditeljstvo i odgoj želim graditi na stijeni Isusa. Ta stijena neće se nikada srušiti. A kada je nešto sagrađeno na pijesku, na lažima, kad tad će se srušiti. Moja djeca znaju da je 'Djed Božićnjak' lažac i da ne postoji. On je čak i kradljivac, uzima sve ono što Božić uistinu jest, rođenje Isusa Krista. Uzima kroz nametnutu kupovinu, a što je lažni privid sreće." - izjavila je Simona.

Što se tiče proslave Nove godine, Mijoković naglašava da ona i njezina obitelj taj dan posvećuju molitvi i zahvalnosti.

"Posljednji dan u staroj godini obavezno smo svi na svetoj misi zahvalnici, zahvaljujemo na svemu što je bilo, a kod kuće čekamo Novu godinu. Ja kuham, pjevamo, slušamo glazbeni program na televizoru, a ponekad nam dođu u posjet i prijatelji. Inače, ne opterećujem se slavljem kao takvim. Ako je Božja volja, prijatelji će nam ponovno doći."

