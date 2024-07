Mijo Matić, kojeg su gledatelji upoznali u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', često dijeli trenutke iz svog privatnog života i progovara o svom braku s flautisticom Arijanom Piknjač Matić. Ovog puta je podijelio video na kojem je na klackalici sa suprugom. "Kada saznaš koliko su žene opuštene s muškarcem kojeg vole, nikada nećeš trošiti vrijeme na one koje glume da ih je teško osvojiti", napisao je na video.

"Najčešća opravdanja sebi kad si bio mlad i neiskusan:

-"Ako je sa mnom bila teška, drugi nemaju šanse."

-"Ako je meni stalno prigovarala, drugi će tek vidjeti što je prava borba."

-"Ako je sa mnom bila hladna, drugi će se smrznuti."

-"Ako je meni nalazila mane, drugom će biti još gore."

-"Ako sam ja jedva izdržao, drugi će odmah odustati."

-"Ako je meni stalno prebacivala, drugi će se slomiti."

-"Ako je sa mnom bila nezadovoljna, drugi će tek patiti."

-"Ako je sa mnom stalno bila nervozna, drugi će pobjeći glavom bez obzira."

Samo ću ti reći: 'Pravu stvar ne možeš sje*ati' i znat ćeš ako odradiš svoj dio posla što je za tebe i s kim želiš dijeliti životna iskustva. Ako netko gleda stvari izvana površno, to je ok – pusti ih neka vode borbe sa sjenama. Ako imaš pogled unutra i slušaš svoje srce, drugačije ćeš postupati, vidjeti i čuti život i ljude. Na tebi će se odražavati razna mišljenja i iskustva. Zato pronađi svoje srce i pravu stvar unutar sebe. Čut ćeš po izražavanju koliko ljudi polazi iz glave i da problem nije u korištenju previše inteligencije, već u nekorištenju emocija. Ljudi su sve više emocionalno zatvoreniji i komuniciraju bez osjećaja za srce i biće. Zato je tako kako je u današnje vrijeme, sa sve manje vjere u onu nevinu (ne naivnu) ljubav između dvoje ljudi. Reći će ti: vidjet ćeš kad odrasteš, prestat ćeš vjerovati u vilenjake i bajke. Ja ti želim da te zli jezici i loše glave ne sputavaju u ostvarenju onoga što želiš i ne usade strah od ljubavi i zajedništva. Ne daj da te uvjere u one man show, sam protiv svih i da si veliki individualac i intelektualac. Zapamati: bez kreativnih pojedinaca koji su sposobni neovisno misliti i prosuđivati, razvoj društva je nezamisliv. Baš kao što je nezamisliv i razvoj pojedinca bez bogate podrške zajednice", dodao je Mijo u opisu svoje objave.

Podsjetimo, Matić se oženio Arijanom prošlog ljeta nakon dvogodišnje veze. Vatrogasac i fitness trener ispričao nam je tada da je cijela ceremonija bila jako emotivna i da su njihovi očevi plakali.

"Oboje smo jako vezani za obitelj i znamo koliko to znači njima, a i nama. Rijetkost je da možeš podijeliti ovakve trenutke uz svoje najbliže - žive i zdrave. Zanimljivo je bilo što su tate pucali od emocija i vidjeli smo ih u drugom svjetlu gdje su ih emocije ovog puta savladale što nije uobičajeno za njih", rekao je Mijo za RTL.hr.

Foto: Instagram Mijo Matić

Otkrio je da su imali dva vjenčanja.

"Dan prije smo se vjenčali kod matičara uz kumove i prijatelja Davora Garića. Kako je Arianina mama rekla, taj dan će vam biti kao da se vjenčate u matrixu, a sutra u ljubavi, a to je dan kad smo imali svadbu i ceremoniju pred obitelji i prijateljima gdje smo si pročitali zavjete i obećali", ispričao je.

