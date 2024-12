Mijo Matić o supruzi i iščekivanju prinove: 'Ariana je gladna i umorna'

Mijo Matić, kojeg su gledatelji upoznali u drugoj sezoni emisije "Gospodin Savršeni", podijelio je sretne vijesti – sa suprugom Arianom Piknjač Matić očekuje prvo dijete. Za RTL.hr otkrio je kako njegova supruga podnosi trudnoću.

"Ari je gladna i umorna, a ja s osmijehom koji ne silazi s lica. Promatram kako joj trbuh raste, kako prolazi kroz sve te promjene i kako hormoni igraju svoju ulogu," započeo je Mijo, koji ne skriva svoju sreću. Na društvenoj mreži podijelio je fotografiju na kojoj je Ariana pokazala trudnički trbuščić.

"Rasti bebo. Moram priznati da mi je Ari sve slađa kako joj raste trbuh", napisao je.

Mijo je dugo priželjkivao ovaj trenutak.

"Podsvjesno sam se oduvijek pripremao za ovaj trenutak, jer sam znao da muškarac mora biti spreman – žena to osjeti. Osjeti ljubav i sigurnost iz koje se rađa želja za zajedničkim djetetom. Tako je bilo i kod nas. Ari je htjela da sve bude spontano, bez planiranja. Iako je imala dogovorene turneje i sigurne prihode, nije dopustila da to određuje naše vrijeme. Iznenadila me – još jednom – i ja sam taj izazov prihvatio objeručke," otkrio je za RTL.hr.

Priznao je kako ga je supruga potaknula na ostvarenje snova o obitelji.

"Kad se osvrnem unazad, shvaćam da sam najprije tražio ljubav – i pronašao je. Čak i da nismo mogli imati djecu, bio bih sretan, jer sam pronašao nju. Ali njezina želja za obitelji, njezin majčinski instinkt, prevagnuli su. Sada znam da ne bih mogao biti s nekim tko ne dijeli tu istu želju," ispričao je za RTL.hr.

Par će u siječnju saznati spol djeteta, a termin porođaja očekuje se u lipnju sljedeće godine.

