Poznata glumica Miho Nakajama (54) pronađena mrtva u kadi

Miho Nakajama (54) japanska je glumica i pjevačica koja je stekla slavu ulogom u filmu Love Letter iz 1995. godine i uspješnom karijerom u J-pop glazbi tijekom 1980-ih i 1990-ih, pronađena je mrtva u svom domu u Tokiju piše 24sedam.

Foto: Instagram

Njeno tijelo pronađeno je u kadi u okrugu Šibuja, a policija još istražuje što se točno dogodilo. Policija je stigla u njen dom malo prije podneva, a smrt je utvrđena tek kasnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema izvještajima, Nakajama je imala zakazan nastup na božićnoj priredbi u Osaki, no događaj je otkazan zbog njenog lošeg zdravstvenog stanja prenijeli su 24sedam.

Nakajama je svoju glazbenu karijeru započela kao tinejdžerska pop pjevačica, a njezini prvi albumi ostvarili su uspjeh. Kompilacija singlova Collection iz 1987. godine postala je njezin prvi od tri albuma koji su dospjeli na vrh Oricon ljestvice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram



Do tog trenutka, Nakajama je postigla pet uzastopnih singlova koji su završili na prvim mjestima slušanosti. Neki od njezinih najpoznatijih hitova iz tog razdoblja uključuju pjesme "Waku Waku Sasete", "50/50", "Catch Me" i "You're My Only Shinin' Star".

POGLEDAJTE VIDEO: Pratite uživo Sabor: Očekuje se glasanje o ustavnim sucima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa